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12:04 (мск), источник: ТАСС

Драчев выступает против приглашения в сборную России тренеров Королькевича и Кабукова

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев выступает против приглашения в сборную страны иностранных тренеров Владимира Королькевича и Роберта Кабукова. Об этом он сообщил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

До 20 апреля вице-президент СБР Валерий Польховский должен сформировать предложения по формированию тренерского штаба сборной России на следующий сезон. В число кандидатов входят словенско-белорусский специалист Королькевич и бывший главный тренер сборной Казахстана Кабуков.

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«Я категорически против приглашения этих специалистов, потому что знаком с их работой», — сказал Драчев.

«В России много специалистов. Считаю, что и Сергей Белозеров, и Михаил Шашилов, чьи воспитанники показывают хорошие результаты, могут справиться с этой работой. Надо просто дать им возможность спокойно работать, и не один год. Мы же стараемся обвинить всех в отсутствии результатов и поменять, толком не разобравшись», — подчеркнул он.

Белозеров с прошлого сезона является старшим тренером мужской сборной России, старший тренер женской команды — Виталий Норицын.

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В пятницу правление СБР рекомендовало Министерству спорта РФ утвердить на пост главного тренера национальной команды нового специалиста — Валерия Польховского. Он призван сменить Анатолия Хованцева.

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