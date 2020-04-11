Драчев выступает против приглашения в сборную России тренеров Королькевича и Кабукова

«Я категорически против приглашения этих специалистов, потому что знаком с их работой», — сказал Драчев .

«В России много специалистов. Считаю, что и Сергей Белозеров, и Михаил Шашилов, чьи воспитанники показывают хорошие результаты, могут справиться с этой работой. Надо просто дать им возможность спокойно работать, и не один год. Мы же стараемся обвинить всех в отсутствии результатов и поменять, толком не разобравшись», — подчеркнул он.