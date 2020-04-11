Драчев выступает против приглашения в сборную России тренеров Королькевича и Кабукова

До 20 апреля вице-президент СБР Валерий Польховский должен сформировать предложения по формированию тренерского штаба сборной России на следующий сезон. В число кандидатов входят словенско-белорусский специалист Королькевич и бывший главный тренер сборной Казахстана Кабуков.
«Я категорически против приглашения этих специалистов, потому что знаком с их работой», — сказал Драчев.
«В России много специалистов. Считаю, что и Сергей Белозеров, и Михаил Шашилов, чьи воспитанники показывают хорошие результаты, могут справиться с этой работой. Надо просто дать им возможность спокойно работать, и не один год. Мы же стараемся обвинить всех в отсутствии результатов и поменять, толком не разобравшись», — подчеркнул он.
Белозеров с прошлого сезона является старшим тренером мужской сборной России, старший тренер женской команды — Виталий Норицын.
В пятницу правление СБР рекомендовало Министерству спорта РФ утвердить на пост главного тренера национальной команды нового специалиста — Валерия Польховского. Он призван сменить Анатолия Хованцева.