Глава Союза биатлонистов России Драчев считает поспешным решение об отставке Хованцева

Источник: РИА "Новости"

В пятницу правление СБР рекомендовало Министерству спорта России утвердить на пост главного тренера национальной команды другого специалиста — Валерия Польховского.

«Большинство членов правления СБР решило, что главный тренер сборной России Анатолий Хованцев не справился со своей работой. По этой причине было предложено отправить на утверждение в Министерство спорта РФ новую кандидатуру на пост главного тренера», — сообщил Драчев.

«На мой взгляд, в такой спешке не было необходимости. Я предлагал не торопиться и отложить решение по этому вопросу, поскольку сначала необходимо было сделать четкий анализ работы тренерского штаба, прежде чем отрезать, надо сто раз отмерить. Я не защищаю Анатолия Николаевича, он и правда допускал ошибки, но спешки в этом деле быть не должно. Тем более что в целом работу сборной можно считать удовлетворительной», — добавил он.

Глава СБР обратил внимание на то, что в условиях пандемии коронавируса у тренеров сборной России была возможность отчитаться за проделанную в минувшем сезоне работу только заочно, что не дает возможности дать ей объективную оценку. «Я просил правление не делать поспешных решений, сделать четкий анализ, а не эмоциональный», — отметил Драчев.

«Я предлагал выслушать главного и старших тренеров, которые пока отчитались только на бумаге. Но в итоге, не видя людей и без досконального разбора ошибок, было принято решение о замене. Это может оказаться неэффективным», — заключил он.