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20:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Драчев назвал поспешной отставку Хованцева

Президент СБР Владимир Драчев назвал поспешной отставку Анатолия Хованцева с поста главного тренера сборной.

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Источник: Спорт-Экспресс

В пятницу правление СБР рекомендовало Министерству спорта РФ утвердить на должность Валерия Польховского, который ранее работал с женской сборной России, а с декабря занимал пост вице-президента организации.

— Большинство членов правления СБР решило, что главный тренер сборной России Анатолий Хованцев не справился со своей работой. По этой причине было предложено отправить на утверждение в Министерство спорта РФ новую кандидатуру на пост главного тренера, — цитирует ТАСС Драчев. — На мой взгляд, в такой спешке не было необходимости. Я предлагал не торопиться и отложить решение по этому вопросу, поскольку сначала необходимо было сделать четкий анализ работы тренерского штаба, прежде чем отрезать, надо сто раз отмерить. Я не защищаю Анатолия Николаевича, он и правда допускал ошибки, но спешки в этом деле быть не должно. Тем более что в целом работу сборной можно считать удовлетворительной.

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