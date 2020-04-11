Тихонов о кандидатуре Польховского: Давайте, может, Ельцина вернем

Источник: Спорт РИА Новости

Правление Союза биатлонистов России (СБР) в пятницу решило направить на согласование в Минспорт РФ кандидатуру вице-президента организации Польховского на должность главного тренера сборной России.

«Более чем отрицательно, — ответил по телефону Тихонов на вопрос об инициативе СБР назначить Польховского. — Этот человек вообще не должен работать в спорте, тем более в биатлоне. Напоганил везде. Я удивляюсь только одному: я его выгнал перед чемпионатом мира, белорусы выгнали, казахи выгнали. Года два болтался, теперь опять… Я не могу понять этого. Давайте вернем Ельцина, может?».