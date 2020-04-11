Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
21:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тихонов о кандидатуре Польховского: Давайте, может, Ельцина вернем

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил РИА Новости, что он более чем отрицательного относится к кандидатуре Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Правление Союза биатлонистов России (СБР) в пятницу решило направить на согласование в Минспорт РФ кандидатуру вице-президента организации Польховского на должность главного тренера сборной России.

«Более чем отрицательно, — ответил по телефону Тихонов на вопрос об инициативе СБР назначить Польховского. — Этот человек вообще не должен работать в спорте, тем более в биатлоне. Напоганил везде. Я удивляюсь только одному: я его выгнал перед чемпионатом мира, белорусы выгнали, казахи выгнали. Года два болтался, теперь опять… Я не могу понять этого. Давайте вернем Ельцина, может?».

«Я не думаю, что его утвердят, потому что я мало сомневаюсь в профессионализме и порядочности нового министра Олега Васильевича (Матыцина). Думаю, он все-таки разберется. Тем более (глава Центра подготовки сборных команды России, экс-президент СБР Александр) Кравцов в курсе дел, кто такой Польховский и что он из себя представляет», — добавил собеседник агентства.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 'Трупы складывают друг на друга': как спортсмены из России выживают в США
Секс-символ UFC потренировалась обнаженной во время карантина
Серию А могут возобновить 31 мая
Бартомеу узурпировал власть в «Барселоне». Уволены все
В Японии допустили еще один перенос Олимпиады
Галактический «Реал» с Роналдо и Зиданом. Где они сейчас? (фото)
Великий матч русского хоккеиста. Он забил 5 шайб, затмив Гретцки
Навка отреагировала на обвинения в махинациях на шоу с Загитовой
СМИ: «Ювентус» намерен продлить контракт с Буффоном
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь