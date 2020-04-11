«Я мотивирован как никогда». Бабиков настроен вернуться сборную
Чемпион мира-2017 в эстафете, несмотря на сложный сезон, не опускает руки.
Чемпион мира-2017 в эстафете, несмотря на сложный сезон, не опускает руки.
У 28-летнего Антона Бабикова минувший сезон получился странным. Как победитель Кубка IBU 2018/19 он получил личную квоту на первый этап Кубка мира. Выступил в Эстерсунде весьма неплохо. Но сразу после этого отправился в Россию. Были потом еще приключения с винтовкой, вы наверняка помните. А на международных стартах он больше не выступал. Да и слышно о нем с тех пор почти ничего не было.
Вот и решили ему позвонить. Узнать как дела и планирует ли он продолжать карьеру.
— Да кому это интересно? — отозвался Бабиков.
Потом были минуты переговоров.
— Да пока вообще ничего непонятно, — сдался Антон и коротко рассказал о своем видении текущей ситуации. — Я, как и все, жду, каким будет тренерский штаб сборной. После этого хотя бы
— Понятно, что на централизованную подготовку вас не позовут. Готовы отбираться в сборную через квалификационные старты?
— Почему нет? Конечно. Будет здорово, если будут
Единственное, что могу сказать: я очень в себя верю. Остальное не имеет смысла. Никогда не был мотивирован тренироваться так, как сейчас. И, даже находясь на самоизоляции, тренируюсь как никогда. Чувствую себя замечательно.
— Как тренируетесь?
— Есть велостанок, силовые агрегаты. Все это как раз то, чего не хватало мне в предыдущие годы.
— Зачем вы удалили свою страницу в Instagram?
— Может быть,
Просто не вел ее целый год. Вот и подумал: а зачем она? Тем более ее
— У вас ведь было под 100 тысяч подписчиков.
— Я о других вещах думаю. Помните, как в советском фильме «Курьер»: мечтай о
— Например?
— Я о своей мечте говорить не хочу. Да и не рассуждать нужно, а делом доказывать.
Будет ли у Бабикова хотя бы
— Двери в сборную открыты всем, — говорит президент СБР Владимир Драчев. — Но
Мы рассчитываем, что первые централизованные сборы пройдут в
Нужно искать возможности. Ехать в деревню, где хотя бы в лес можно выходить — бегать, ходить в походы. Как я. У меня тут участок.
— Может у вас и провести сбор для тех, кому негде тренироваться?
— С большим удовольствием! Все условия у меня есть: перекладина, брусья, организуем веревочный городок. Вот и ОФП. Рядом лес — вышел и беги сколько хочешь. Кабаны, лоси ходят, постоянно с ними встречаюсь.