«Я мотивирован как никогда». Бабиков настроен вернуться сборную

Источник: Спорт-Экспресс

У 28-летнего Антона Бабикова минувший сезон получился странным. Как победитель Кубка IBU 2018/19 он получил личную квоту на первый этап Кубка мира. Выступил в Эстерсунде весьма неплохо. Но сразу после этого отправился в Россию. Были потом еще приключения с винтовкой, вы наверняка помните. А на международных стартах он больше не выступал. Да и слышно о нем с тех пор почти ничего не было.

Вот и решили ему позвонить. Узнать как дела и планирует ли он продолжать карьеру.

— Да кому это интересно? — отозвался Бабиков.

Потом были минуты переговоров.

Удалил страницу в Instagram — и мне очень хорошо

— Да пока вообще ничего непонятно, — сдался Антон и коротко рассказал о своем видении текущей ситуации. — Я, как и все, жду, каким будет тренерский штаб сборной. После этого хотя бы какая-то ясность появится.

— Понятно, что на централизованную подготовку вас не позовут. Готовы отбираться в сборную через квалификационные старты?

— Почему нет? Конечно. Будет здорово, если будут какие-то общие отборочные соревнования. Но сейчас пока нет смысла о чем-то рассуждать. Понимания как все будет происходить сейчас нет.

Единственное, что могу сказать: я очень в себя верю. Остальное не имеет смысла. Никогда не был мотивирован тренироваться так, как сейчас. И, даже находясь на самоизоляции, тренируюсь как никогда. Чувствую себя замечательно.

— Как тренируетесь?

— Есть велостанок, силовые агрегаты. Все это как раз то, чего не хватало мне в предыдущие годы.

— Зачем вы удалили свою страницу в Instagram?

— Может быть, когда-нибудь я скажу, что удалил Инсту до такого, как это стало мейнстримом.

Просто не вел ее целый год. Вот и подумал: а зачем она? Тем более ее кто-то мог бы взломать и как-нибудь воспользоваться. Удалил. И мне очень хорошо.

— У вас ведь было под 100 тысяч подписчиков.

— Я о других вещах думаю. Помните, как в советском фильме «Курьер»: мечтай о чем-нибудь великом.

— Например?

— Я о своей мечте говорить не хочу. Да и не рассуждать нужно, а делом доказывать.

Драчев готов провести сбор для биатлонистов у себя на участке

Будет ли у Бабикова хотя бы какой-то шанс отобраться в сборную — сейчас непонятно.

— Двери в сборную открыты всем, — говорит президент СБР Владимир Драчев. — Но из-за коронавируса сейчас вообще нет понимания, как будет выстраиваться подготовка. Не говоря уже про отборы. Никто не представляет, когда можно будет даже сделать простую стрелковую тренировку. У нас все стрельбища на базах. А базы закрыты.

Мы рассчитываем, что первые централизованные сборы пройдут в июле-августе. Но гарантий нет. Поэтому сейчас акцент на самоподготовку. Всем нужно готовиться. После пандемии со спортсмена будут спрашивать за его форму, а не за то, как он отсидел коронавирус. И если он скажет, что пять месяцев не выходил из дома, то молодец, но с 8 лишними килограммами бегать уже не получится.

Нужно искать возможности. Ехать в деревню, где хотя бы в лес можно выходить — бегать, ходить в походы. Как я. У меня тут участок.

— Может у вас и провести сбор для тех, кому негде тренироваться?