Белорусы тренируются в карантин и теперь всех победят? Ноу-хау от соседей
Белорусские биатлонисты приступили к подготовке к новому сезону.
Белорусские биатлонисты приступили к подготовке к новому сезону.
В то время как братья Бе, россияне и все остальные сидят по домам на изоляции, белорусские биатлонисты имеют полноценные возможности для тренировок и приступили к подготовке к новому сезону.
Мировой биатлон (как и весь остальной спорт) поставлены на паузу: спортсмены оказались заперты в своих домах, и роскошью считается возможность выйти на собственный участок. Шесть соток — уже лучше, чем ничего. Запланированные на апрель отпуска остались лишь в мечтах. Подготовка к следующему сезону, которая по идее должна стартовать уже в начале мая — тоже в полном тумане.
Уникальность ситуации в том, что здесь все в одинаковых условиях. Обладатель Кубка мира норвежец Йоханнес Бе, итальянка Доротея Вирер, наш Александр Логинов — все заключены в почти идентичной изоляции. Но есть, оказывается, команда, которая даже в нынешней ситуации спокойно проводит тренировки. И не в сарае с дровами, как Вирер, а на идеальной трассе. Эта команда — сборная Белоруссии. Так неужели в следующем сезоне белорусы всех победят?
Как известно, всеобщий карантин в Белоруссии до сих пор не введен. В стране работают все производства, идут чемпионаты страны по футболу и хоккею. За ними, кстати, теперь следит весь мир — за неимением
— Не хочу рассказывать подробно про наши условия, сейчас не время сравнивать, — заявил в интервью «СЭ» тренер мужской сборной Белоруссии, известный российский специалист Андрей Падин. — У всех стран ситуация складывается
Шансов на то, что турнир на территории Германии состоится в срок —
Хуже всех в плане тренировок — итальянцам и россиянам. Здесь спортсменам запрещено выходить за пределы собственного дома/участка даже для тренировок, а также они лишены доступа к собственному оружию. Ведь винтовки хранятся на спортивных базах, которые закрыты. Да и тренировки на стрельбище исключены.
Норвегия вместе с остальными скандинавскими странами постепенно ослабляет условия карантина. Йоханнес Бе, например, уже сейчас не только прогуливается с коляской, но и работает на природе.
Но все это не идет ни в какое сравнение с тем, что делают белорусы. Шикарная роллерная трасса, стрельбище — и все это в неограниченном объеме. Так может, в следующем сезоне они действительно всех победят?
Вот чем занимается в эти дни лучший молодой белорус — бронзовый призер юниорского чемпионата мира 2017 года Антон Смольский. Отличная тренировка на баланс, между прочим. 23-летний спортсмен стал 36-м в общем зачете Кубка мира. Вполне перспективно даже по российским меркам: Смольский опередил наших «подающих надежды» Поршнева и Латыпова, при том, что оба довольно заметно его старше.
В женской части команды у белорусов все вообще выглядит оптимистично. В строю олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в эстафете Ирина Кривко. Скоростью она пока не блещет, но стреляет надежно. В прошлом сезоне на домашнем чемпионате Европы вырвала бронзу в спринте у нашей Кристины Резцовой.
Сейчас межсезонье у Кривко тоже, судя по всему, проходит продуктивно. И это отличная возможность прибавить в лыжном ходе, в то время как соперницы сидят по домам в обнимку с холодильником.
Конечно, лучшие биатлонисты мира все равно ищут возможности для тренировок. У многих есть загородные дома, где можно выйти на небольшую пробежку.
Пока это все не особо критично: апрель — все равно время отпусков. Вряд ли на отдыхе
Наталья Марьянчик