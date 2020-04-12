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15:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фуркад: У меня нет телефона человека, который мог бы помочь с допингом

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад заявил, что в ходе своей карьеры не обзавелся контактами людей, которые могли бы помочь ему с допингом.

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Источник: РИА "Новости"

«Даже если я бы хотел употреблять допинг… не знаю, с кем бы я мог связаться. Сегодня, после десяти лет профессиональной карьеры на высшем уровне у меня нет номера, по которому я мог бы позвонить (для этих целей). Думаю, это послание родителям, у которых сложилось впечатление, что допинг в спорте высших достижений есть на каждом углу», — сказал Фуркад, слова которого приводит L’Equipe.

В марте 31-летний Фуркад на своей странице в Facebook объявил о завершении карьеры по окончании сезона. Последнюю гонку спортсмен провел 14 марта — он одержал победу в пасьюте в рамках этапа Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

Помимо пяти золотых медалей Олимпиад и двух серебряных наград Игр Фуркад 13 раз выигрывал чемпионат мира и семь раз — Кубок мира.

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