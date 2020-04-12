Фуркад: У меня нет телефона человека, который мог бы помочь с допингом

«Даже если я бы хотел употреблять допинг… не знаю, с кем бы я мог связаться. Сегодня, после десяти лет профессиональной карьеры на высшем уровне у меня нет номера, по которому я мог бы позвонить (для этих целей). Думаю, это послание родителям, у которых сложилось впечатление, что допинг в спорте высших достижений есть на каждом углу», — сказал Фуркад, слова которого приводит L’Equipe.