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20:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тихонов прокомментировал изменения в тренерском штабе сборной по биатлону

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказал свое мнение о решении Союза биатлонистов России сменить главного тренера национальной команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее правление Союза биатлонистов России (СБР) приняло решение направить на согласование в Минспорт РФ кандидатуру Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России по биатлону. На данный момент национальную команду возглавляет Анатолий Хованцев.

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«Я Хованцеву сказал, он мой старый друг: “Толя, это не твой уровень, мой дорогой. Зачем тебе это надо? Ну, работаешь ты и работай дальше. Пойми меня правильно. Ты сейчас идешь к развалу, где ни денег, ни товара”. Хованцев — труженик, но он не лидер, он не гигант. Тем более, у него с разговорной речью не очень. Драчев ему ничего не даст», — цитирует Тихонова «Спорт день за днем».

При этом биатлонист негативно отозвался о Польховском и не поддержал идею его выдвижения.

«Более непорядочного человека в своей жизни я не встречал. Я вытаскивал его из самой грязи, когда его выгнали отовсюду, еще в Новосибирске из спортивного клуба армии за интриганство, за сводничество, за непорядочность. Меня предупреждали, но, когда я был зампредом, у меня работать некому было», — добавил спортсмен.

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