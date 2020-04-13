Тихонов прокомментировал изменения в тренерском штабе сборной по биатлону

«Я Хованцеву сказал, он мой старый друг: “Толя, это не твой уровень, мой дорогой. Зачем тебе это надо? Ну, работаешь ты и работай дальше. Пойми меня правильно. Ты сейчас идешь к развалу, где ни денег, ни товара”. Хованцев — труженик, но он не лидер, он не гигант. Тем более, у него с разговорной речью не очень. Драчев ему ничего не даст», — цитирует Тихонова «Спорт день за днем».