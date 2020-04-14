Привалов считает, что российский биатлон увяз в грязи

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Правление Союза биатлонистов России (СБР) решило произвести перестановки на посту главного тренера сборной: на место Анатолия Хованцева был приглашен Валерий Польховский. При этом глава СБР Владимир Драчев считает это решение поспешным и выступает против предложенных Польховским кандидатов на должности старших тренеров женской и мужской команд страны. Параллельно с этим в СБР началась ревизия для проверки информации о возможных финансовых нарушениях в организации.

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«В мое время мы работали в удовольствие, в радость. А сейчас столько грязи в биатлоне, что просто нет слов. Одни склоки», — сказал Привалов.

«Поэтому мне не хочется влезать в эти передряги, мне сложно комментировать эти вопросы», — подчеркнул он.

Драчев был избран президентом СБР в мае 2018 года. 1 апреля ветераны биатлона обратились к нему с просьбой добровольно покинуть пост президента организации в связи с накопившимися в российском биатлоне проблемами. Драчев ответил отказом.