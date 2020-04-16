Шумилова не будет выступать за сборную Молдавии

Информация о возможном переходе Шумиловой появилась в 2018 году. В итоге ей не удалось получить гражданство Молдавии.

— После той истории Шумилова не отвечала на наши запросы, — цитирует Брию ТАСС. Видимо, обиделась. Так что сейчас этот вопрос не актуален, тем более что она уже могла завершить карьеру.