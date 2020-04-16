Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
23Первая победа Слуцкого в «Рубине»
22ЦСКА — «Зенит»: матч, который отменил коронавирус
16:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шумилова не будет выступать за сборную Молдавии

Российская биатлонистка Екатерина Шумилова не будет выступать за сборную Молдавии.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации футбола Молдавии Петр Брия.

Информация о возможном переходе Шумиловой появилась в 2018 году. В итоге ей не удалось получить гражданство Молдавии.

— После той истории Шумилова не отвечала на наши запросы, — цитирует Брию ТАСС. Видимо, обиделась. Так что сейчас этот вопрос не актуален, тем более что она уже могла завершить карьеру.

33-летняя Екатерина Шумилова — чемпионка Европы, призер чемпионатов Европы. Была обладательнице олимпийского золота-2014 в эстафете, но после допинг-скандала была лишена награды.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Гимнастка Солдатова поразила своей гибкостью: она закрыла кухонный шкаф ногой
Самая скандальная гимнастка написала книгу о том, как ушла в порнобизнес
Лучший русский в Англии — не Аршавин. И этому есть объяснение
«Зенит» не будет вести переговоры по трансферам до конца сезона
Агент: Джон Терри лично извинился перед Леонидом Федуном
Овечкин и Гретцки проведут матч в хоккейном симуляторе NHL 20
Чемпионат мира по фигурному катанию окончательно отменен
Российский клуб расстался со всеми своими хоккеистами
В Италии планируют возобновить футбольный сезон в конце мая
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь