Шумилова не будет выступать за сборную Молдавии
Российская биатлонистка Екатерина Шумилова не будет выступать за сборную Молдавии.
Российская биатлонистка Екатерина Шумилова не будет выступать за сборную Молдавии.
Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации футбола Молдавии Петр Брия.
Информация о возможном переходе Шумиловой появилась в 2018 году. В итоге ей не удалось получить гражданство Молдавии.
— После той истории Шумилова не отвечала на наши запросы, — цитирует Брию ТАСС. Видимо, обиделась. Так что сейчас этот вопрос не актуален, тем более что она уже могла завершить карьеру.
33-летняя Екатерина Шумилова — чемпионка Европы, призер чемпионатов Европы. Была обладательнице олимпийского золота-2014 в эстафете, но после