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14:25 (мск), источник: ТАСС

Матыцин призвал руководство Союза биатлонистов России к диалогу

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин призывает руководство Союза биатлонистов России (СБР) к диалогу, чтобы найти выход из кризисной ситуации. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24».

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Источник: РИА "Новости"

В правлении СБР возник раскол, руководители организации не могут договориться по вопросу формирования тренерского штаба сборной России на следующий сезон. Ситуация может привести к проведению досрочных выборов главы организации. Сейчас президентом СБР является Владимир Драчев.

«Не хотелось бы доводить до ситуации, которая произошла в легкой атлетике, когда министерство спорта было вынуждено приостановить аккредитацию федерации. Надеюсь, что у всех представителей заинтересованных сторон биатлонной семьи хватит компетенции, ума и уважения друг к другу, чтобы найти выход из этого кризиса. Руководство во всех федерациях должно быть профессиональным, делу надо уделять 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Особенно, когда складываются такие непростые условия», — сказал Матыцин.

«Надеюсь, что нынешняя профессиональная команда пойдет на открытый диалог со всем биатлонным сообществом и примет решение о дальнейшем развитии, — добавил он. — Если люди меня правильно понимают, то они воспримут это должны образом. Минспорт пока не видит необходимости в том, чтобы предпринимать административные шаги».

Глава министерства предложил провести СБР конференцию и обсудить возникшие проблемы. «И уже легитимным большинством, с участием всех заинтересованных сторон, определить дальнейшие шаги выхода из кризиса, программы, связанные с подготовкой тренеров, назначения тренеров и программы развития биатлона в Российской Федерации», — отметил он.

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