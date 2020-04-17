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14:45 (мск), источник: ТАСС

Долги Союза биатлонистов России составляют порядка 7 млн рублей

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Сумма долга Союза биатлонистов России (СБР) составляет порядка 7 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор организации Сергей Голиков.

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Источник: РИА "Новости"

Также €350 тыс. СБР должен компенсировать Международному союзу биатлонистов (IBU) за процесс восстановления полноправных прав организации.

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«Долги по зарплате составляют порядка 5 миллионов рублей. Плюс есть долги по текущим расходам: аренде, телефонной связи, расчетам с поставщиками. Суммарно миллионов 7. Погрешность составляет 5%», — сказал Голиков.

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Ранее исполнительный директор СБР заявил, что намерен добиться созыва внеочередной конференции для избрания нового президента организации. Правом на созыв конференции обладают правление СБР, региональные федерации или контрольно-ревизионная комиссия. Поскольку правление в последний раз высказало поддержку президенту СБР Владимиру Драчеву, Голиков намеревался убедить в необходимости проведения конференции больше половины региональных федераций, чего требует устав СБР.

Ревизионная комиссия сейчас проверяет информацию о правомерности выплаты заработной платы на общую сумму в 1,5 млн рублей А. Медведеву, который в СБР числился главным специалистом по снабжению, однако, по утверждению Голикова, являлся личным водителем жены Драчева.

Кроме того, проверяется информация по взаиморасчетам с контрагентами при организации тренировочных сборов и участия команд в соревнованиях, в том числе по взаиморасчетам с Центром спортивной подготовки и Минспортом России. На время аудита полномочия Голикова были приостановлены.

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