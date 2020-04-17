Долги Союза биатлонистов России составляют порядка 7 млн рублей
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Сумма долга Союза биатлонистов России (СБР) составляет порядка 7 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор организации Сергей Голиков.
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Сумма долга Союза биатлонистов России (СБР) составляет порядка 7 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор организации Сергей Голиков.
Также €350 тыс. СБР должен компенсировать Международному союзу биатлонистов (IBU) за процесс восстановления полноправных прав организации.
«Долги по зарплате составляют порядка 5 миллионов рублей. Плюс есть долги по текущим расходам: аренде, телефонной связи, расчетам с поставщиками. Суммарно миллионов 7. Погрешность составляет 5%», — сказал Голиков.
Ранее исполнительный директор СБР заявил, что намерен добиться созыва внеочередной конференции для избрания нового президента организации. Правом на созыв конференции обладают правление СБР, региональные федерации или
Ревизионная комиссия сейчас проверяет информацию о правомерности выплаты заработной платы на общую сумму в 1,5 млн рублей А. Медведеву, который в СБР числился главным специалистом по снабжению, однако, по утверждению Голикова, являлся личным водителем жены Драчева.
Кроме того, проверяется информация по взаиморасчетам с контрагентами при организации тренировочных сборов и участия команд в соревнованиях, в том числе по взаиморасчетам с Центром спортивной подготовки и Минспортом России. На время аудита полномочия Голикова были приостановлены.