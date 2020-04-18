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12:20 (мск), источник: ТАСС

Новый сезон Кубка мира по биатлону стартует 28 ноября

ТАСС, 18 апреля. Первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2020/21 пройдет 28—29 ноября в финском Контиолахти, заключительный — 18—21 марта в Осло. Календарь Кубка мира опубликован на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

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До Нового года пройдут четыре этапа Кубка мира. Второй этап пройдет 3—6 декабря в шведском Эстерсунде, который обычно принимает стартовый этап сезона. Австрийский Хохфильцен примет третий этап (11—13 декабря), французский Анси — четвертый (17—20 декабря).

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Январские этапы Кубка мира традиционно пройдут в немецких Оберхофе (7—10 января) и Рупольдинге (13—17 января), а также в итальянском Антхольце (21—24 января), который в предыдущем сезоне принимал чемпионат мира.

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В 2021 году главный старт года пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля, после чего спортсмены отправятся в Пекин на этап Кубка мира (26 февраля — 1 марта), он станет тестовым соревнованием перед зимней Олимпиадой 2022 года. Заключительные два этапа Кубка мира пройдут в чешском Нове-Место (11—14 марта) и Осло (18—21 марта), причем в Норвегии впервые в истории Кубка мира пройдут соревнования в суперспринте.

«Конечно, мы не можем игнорировать текущие проблемы, с которыми сталкивается биатлонная семья из-за вспышки коронавируса, — сказал генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон. — Но, несмотря на эти неопределенные времена, мы должны смотреть в будущее и надеяться на лучшее. IBU готовится к предстоящему сезону без каких-либо перерывов, и мы сделаем все возможное, чтобы наши спортсмены могли соревноваться в самых лучших и безопасных условиях, а наши болельщики могли наслаждаться соревнованиями. Мы знаем, что нам нужно сохранять гибкость и, возможно, нам придется корректировать планы на основе глобальной ситуации в области здравоохранения и государственных норм для сдерживания вируса, благополучие наших спортсменов, официальных лиц и болельщиков всегда будет иметь первостепенное значение».

Окончательное решение по поводу проведения летнего чемпионата мира по биатлону, запланированного в Рупольдинге на 20—23 августа, будет принято в мае. В настоящее время организаторы соревнований и IBU оценивают последствия решения правительства Германии о запрете массовых мероприятий до 31 августа.

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