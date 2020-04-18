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13:17 (мск), источник: ТАСС

Фуркад по ошибке получил Большой хрустальный глобус вместо Бё

ТАСС, 18 апреля. Международный союз биатлонистов (IBU) по ошибке отправил приз за победу в общем зачете Кубка мира — Большой хрустальный глобус — Мартену Фуркаду вместо норвежца Йоханнеса Бё. Об этом рассказал завершивший карьеру француз, комментарий которого приводит L'Equipe со ссылкой на прямой эфир в Instagram.

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Источник: РИА "Новости"

31-летний Фуркад объявил о завершении карьеры 14 марта. По итогам завершившегося сезона он стал победителем зачетов спринта и индивидуальных гонок, за победу в каждом зачете полагается Малый хрустальный глобус. В итоге малый глобус за индивидуальные гонки был отправлен Бё, который во второй раз в карьере стал победителем общего зачета.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Большой хрустальный глобус должен был быть отправлен Йоханнесу, но был прислан мне, а мой малый глобус, за победу в индивидуальном зачете, — ему. Я предложил ему оставить трофеи, он особо не возражал», — рассказал Фуркад.

Фуркад является рекордсменом по количеству побед в Кубке мира (семь раз). Француз 13 раз становился чемпионом мира, по этому показателю он занимает второе место после норвежца Уле Эйнара Бьорндалена (20). Пять раз Фуркад завоевывал золото Олимпийских игр, дважды — серебро.

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