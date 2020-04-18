Фуркад по ошибке получил Большой хрустальный глобус вместо Бё

Источник: РИА "Новости"

31-летний Фуркад объявил о завершении карьеры 14 марта. По итогам завершившегося сезона он стал победителем зачетов спринта и индивидуальных гонок, за победу в каждом зачете полагается Малый хрустальный глобус. В итоге малый глобус за индивидуальные гонки был отправлен Бё, который во второй раз в карьере стал победителем общего зачета.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f4e3b86e168819507e65" data-vnd="f4e3b86e168819507e65" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f4e3b86e168819507e65" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Большой хрустальный глобус должен был быть отправлен Йоханнесу, но был прислан мне, а мой малый глобус, за победу в индивидуальном зачете, — ему. Я предложил ему оставить трофеи, он особо не возражал», — рассказал Фуркад.