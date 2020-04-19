Российская биатлонистка показала 11 упражнений для тренировок в подъезде

Среди рекомендаций россиянки присутствуют запрыгивание на ступеньки лестницы в полуприседе, выпады в стороны и вперед, обычный бег по ступенькам, а также правым и левым боком, подъем вверх в полуприседе, забегание на две ступени вниз и вверх, выпрыгивание на одной ноге.