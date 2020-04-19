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15:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская биатлонистка показала 11 упражнений для тренировок в подъезде

Российская биатлонистка Валерия Васнецова составила программу для тренировок в подъезде. Список упражнений и видео с примером их выполнения спортсменка выложила на своей странице в Instagram.

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Среди рекомендаций россиянки присутствуют запрыгивание на ступеньки лестницы в полуприседе, выпады в стороны и вперед, обычный бег по ступенькам, а также правым и левым боком, подъем вверх в полуприседе, забегание на две ступени вниз и вверх, выпрыгивание на одной ноге.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, спортсменка порекомендовала подниматься вверх в полуприседе правым и левым боком, а также бегать по этажам, наступая на каждую ступеньку. Всего в списке значатся 11 упражнений.

Васнецова отметила, что даже в условиях самоизоляции можно эффективно тренироваться.

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