Чемпион мира по биатлону Ландертингер объявил о завершении карьеры
ТАСС, 20 апреля. Австрийский биатлонист Доминик Ландертингер принял решение завершить карьеру. Комментарий спортсмена приводит
ТАСС, 20 апреля. Австрийский биатлонист Доминик Ландертингер принял решение завершить карьеру. Комментарий спортсмена приводит
«Сейчас самое подходящее время для меня, чтобы остановиться, — сказал Ландертингер. — После операции на межпозвоночном диске у меня были трудные годы, продолжение карьеры было бы недальновидным для моего здоровья. Я горжусь тем, чего достиг, и рад, что мне посчастливилось показывать высокие результаты на важных стартах. Я хотел бы поблагодарить семью и друзей, Австрийскую федерацию лыжного спорта и партнеров, с которыми мы находимся в отличных отношениях и, я надеюсь, продолжим общаться».
«Я действительно хотел завершить карьеру в декабре, — добавил 32-летний австриец. — После долгих размышлений я приложил максимум усилий для подготовки к чемпионату мира, хотел снова показать высокие результаты. Решение оказалось правильным (Ландертингер стал бронзовым призером в индивидуальной гонке — прим. ТАСС). Я всегда хотел уйти на мажорной ноте».
Спортсмен одержал четыре победы на этапах Кубка мира, также в его активе 14 серебряных и 13 бронзовых наград. В сезоне-2008/09 Ландертингер завоевал малый Хрустальный глобус в зачете