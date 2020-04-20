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16:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кабуков и Королькевич назначены старшими тренерами сборной России

20 апреля 2020 года состоялось очередное заседание правления СБР.

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Источник: Спорт-Экспресс

Владимир Королькевич и Роберт Кабуков были утверждены старшими тренерами сборных России, сообщает официальный сайт СБР.

Мужчины

Основной состав: Роберт Кабуков, Максим Максимов, Артем Истомин.

Резерв: Николай Князев, Алексей Волков, Дмитрий Шукалович.

Женщины

Основной состав: Владимир Королькевич, Николай Загурский.

Резерв: Сергей Коновалов, Евгений Куваев.

Старший тренер по резерву (юниорский и юношеский составы): Николай Большаков.

Юниоры: Сергей Шестов, Павел Спиридонов.

Юниорки: Александр Андреев, Александр Хлусович.

Юноши, девушки: Игорь Охотников, Евгений Панков, Евгений Пчелкин.

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