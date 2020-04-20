Кабуков и Королькевич назначены старшими тренерами сборной России
20 апреля 2020 года состоялось очередное заседание правления СБР.
20 апреля 2020 года состоялось очередное заседание правления СБР.
Владимир Королькевич и Роберт Кабуков были утверждены старшими тренерами сборных России, сообщает официальный сайт СБР.
Мужчины
Основной состав: Роберт Кабуков, Максим Максимов, Артем Истомин.
Резерв: Николай Князев, Алексей Волков, Дмитрий Шукалович.
Женщины
Основной состав: Владимир Королькевич, Николай Загурский.
Резерв: Сергей Коновалов, Евгений Куваев.
Старший тренер по резерву (юниорский и юношеский составы): Николай Большаков.
Юниоры: Сергей Шестов, Павел Спиридонов.
Юниорки: Александр Андреев, Александр Хлусович.
Юноши, девушки: Игорь Охотников, Евгений Панков, Евгений Пчелкин.