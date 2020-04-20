Чемпион мира по биатлону Алексей Волков завершил спортивную карьеру

«На самом деле да, он заканчивает карьеру, — сказал Редькин. — Я его рекомендовал в тренерский штаб, в разговоре с Валерием Польховским говорил — присмотритесь, хороший парень. Он очень талантлив в плане стрельбы, и если его утвердили в сборную, это только плюс, уверен, что стрелковая подготовка вырастет. Считаю, это очень достойный и правильный выбор — рассмотреть его в команду, но я бы его рекомендовал не в резерв, а в юниоры, потому что там еще наполовину дети, на той стадии нужно ставить стрелковую подготовку, но в резервной команде все равно будут молодые спортсмены, так что Алексей на своем месте, я рад за него».