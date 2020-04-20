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18:11 (мск), источник: Sport24

«Мне глубоко плевать! Пусть хоть Путин возглавляет». Тихонов высказался о решении СБР по тренерскому штабу

Бывший президент СБР Александр Тихонов прокомментировал новость о том, что Союз биатлонистов России утвердил тренерский штаб на следующий сезон.

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Источник: Sport24

Четырехкратный олимпийский чемпион признался, что ему плевать, даже если бы во главе встал президент России Владимир Путин.

«Мне глубоко плевать! Пусть хоть Владимир Владимирович возглавляет. Скажу так: эти люди отработали, и все развалили — 11 лет развала. Этот СБР — мыльный пузырь, потому что здравомыслящий руководитель обязан не утвердить всю эту бригаду, все эти допинги, провалы и развалы. Драчев был не согласен с утвержденным тренерским штабом? А он на сегодняшний день кто? Он не согласен с увольнением Хованцева, он не согласен с тем, и тем… Кто его вообще слушает? Он кто и как его назвать? Если я был президентом, то я принимал решения, и меня нельзя было переубедить. И я оказывался прав, потому что я был профессионалом.

Кто такой Королькевич? Я же говорил вам: Королькевича, Польховского, хоть всех 60 — давайте встанем с ними, и проведем стрелковую тренировку, проведем ее теорию и практику. Но ни один не согласится, не выйдут. Это же бестолковые люди, которые… Королькевич только в Африке не работал! Это же полнейшее безобразие и издевательство. Этот Губерниев еще поддерживает… Кто ты такой? Тебя от лыжных гонок убрали, в греблю не берут и из футбола выгнали. Вот он поддерживает… Ты что, специалист в биатлоне? Собралась бригада безграмотных.

Министр спорта Матыцин и, тем более, Кравцов из центра спортивной подготовки должны разобраться в этом вопросе. Если они утвердят, то будет потерян еще один сезон. Больше они не проработают, потому что результата не будет. Я же не ошибался, и говорил, когда уходил с поста президента: «Это ваш последний праздник». Я ошибся? Нет. Посмотрите у меня на сайте, я все предсказывал заранее. Мне не стыдно за себя, потому что у меня было производство, я спонсировал и все прочее. Был результат, и работало-то всего 13 человек и никаких вопросов не возникало, — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24 Данилом Алешиным.

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