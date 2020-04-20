У сборной России по биатлону новые тренеры. Кто такие Кабуков и Королькевич
Кандидатуры дико сомнительные.
Кандидатуры дико сомнительные.
Союз биатлонистов России (СБР) утвердил тренерский штаб сборной на следующий сезон. Решение вызывает много сомнений, вопросов и недовольств. Если будут результаты (с металлическим отливом), то все претензии, конечно, забудутся. А пока Sport24 спешит познакомить вас с новыми и противоречивыми лицами нашего биатлона.
Про главного тренера Валерия Польховского мы уже рассказывали. У него все сложно по части имиджа, да и в сборной он человек ветреный. Сбились со счета уже, сколько раз он уходил и приходил.
Руководить мужской и женской сборной будут два русских иностранца — Роберт Кабуков и Владимир Королькевич. Оба работали в сборных стран СНГ, но и с иностранцами посотрудничали. Вот что о них сказал Польховский «Р-Спорту»:
«С Робертом Кабуковым мы знакомы давно, с той поры, когда он работал тренером мужской молодежной сборной. У него это очень хорошо получалось, молодежная команда тогда выступала достойно, и ребята были в хорошем контакте с тренером. Отмечалось, что он умеет наладить общение, убедить, рассказать, объяснить. И в сборной Казахстана у него потом было так же, никаких проблем с командой у Роберта не возникало».
«Опасение, что появление Королькевича во главе женской команды вызовет волну негатива? Я этого не боюсь. Королькевич — лицензированный тренер, его словенская лицензия позволяет ему работать с любыми спортсменами.
Кабуков успел поработать в России, Белоруссии, Казахстане и Украине. В 2009 году он получил немецкое гражданство, после 10 лет жизни в Германии. Там, кстати, его тренерская карьера и началась. А
До прихода в молодежную сборную России Кабуков успел засветиться в немецкой сборной. Двукратную чемпионку мира среди юниоров Каролин Хеннеке и призера этапов Кубка мира Надин Хохлер тренировал именно он. В 2011 году Роберт перебрался в Россию. Главным тренером тогда был Польховский. После молодежки он трудился в Коми на посту старшего тренера. А там уже начались скитания по сборным соседних с Россией государств. Ярких успехов Кабуков там не словил.
Параллельно Королькевич работал со сборной Украины. На чемпионате мира 2013 года девушки выиграли пять медалей. Был личным тренером Екатерины Юрьевой (попадалась на допинге), а также несколько лет был в женской сборной России.
С россиянками Королькевич работал успешнее. Ольга Вилухина, которая сейчас судится в Спортивном арбитражном суде (CAS) — его подопечная. На Олимпиаде в Сочи-2014 только она смогла взять медаль в личной гонке. Ирина Старых, пойманная на запрещенке, тоже работала с Королькевичем. Свое отношение к допингу тренер отрицал, но имидж сложился.
В Белоруссию он попал в 2015 году как раз
Кроме удачи им и пожелать больше нечего. За провалы спросят еще жестче, чем с Сергея Белозерова и Виталия Норицына. Даже не сомневайтесь.