Итальянка Алексия Рунгальдер завершила карьеру в 28 лет

— Заниматься спортом на высоком уровне утомительно, но, с другой стороны, это заставляет чувствовать непередаваемые эмоции, — написала Рунгальдер в Instagram. — Для меня спорт был школой жизни. Чтобы достичь определенного уровня, спорт вынуждал меня взрослеть, преодолевать свои слабости и свои страхи. Это заставило меня почувствовать эмоции, которые я всегда буду нести в своем сердце, и благодаря спорту я стала женщиной, которой являюсь сейчас.