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21:56 (мск), источник: Sport24

Очередной скандал в российском биатлоне: президент СБР Драчев жестко раскритиковал новых тренеров сборной

Надежда на Министерство спорта.

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Источник: Sport24

В нашем биатлоне снова полыхает. Правление Союза биатлонистов России (СБР) сделало свой выбор в пользу кандидатур Роберта Кабукова и Владимира Королькевича. Их лично предложил главный тренер Валерий Польховский. Только вот это категорически не устраивает главу федерации Владимира Драчева и большой пласт биатлонной общественности.

Недовольство Драчева, кстати, объективно и понятно. Хотя Польховский считает, что начальник не разобрался в ситуации и способностях тренеров. Нет смысла еще раз рассказывать подноготную Кабукова и Королькевича. Вот краткий пересказ того, что наговорил президент Матч ТВ.

— Роберт Кабуков несколько раз приходил в молодежную сборную России, тренировал где-то кого-то. Уровень этого тренера…

Посмотрите выступления казахстанской команды — 25-е место в тотале, 75-й ближайший спортсмен. Кого он там натренировал? Где он работал? Вообще, по факту, даже смешно задавать вопросы по компетенции этого тренера.

Про Владимира Королькевича можно подольше поговорить. Такая же ситуация — 12-е место со сборной Белоруссии, потеряли квоту. 1,5 года он там отработал, что он наработал мы тоже знаем. Его на третий круг стараются затащить в сборную команду страны. Такие же результаты, плюс еще допинговые истории. Кому это надо?

Действительно, ни у кого из них в последние годы не было внятных результатов. За Королькевичем совсем ненужный шлейф допинговых историй (и для этого не обязательно проходить обвиняемым). Ольга Вилухина, работавшая с ним, до сих пор бегает по судам. А кто такой Кабуков, никто не понял даже после изучения его биографии.

И Польховский, кстати, только усугубляет положение. Да, за ним много заслуг, опыта и, возможно, секретных методов, чтобы выдать результат в Пекине-2022. Только вот и его допинговый шлейф ничем не выведешь. Международному союзу (IBU) с их дотошными работниками одного упоминания об этом достаточно, чтобы не восстанавливать СБР. А оно нам нужно?

Это понимает и Драчев. Уже даже министра спорта Олега Матыцина беспокоит эта плачевная ситуация. СБР скоро догонит легкоатлетическую федерацию (ВФЛА) по количеству отказов в восстановлении.

— На данный момент самый главный фактор в том, что СБР сейчас не восстановлен в правах из-за допинговых скандалов, которые были в том числе при Королькевиче, при Польховском. Если мы хотим в этот период вернуться, тогда пожалуйста, давайте нагнетать тучи над СБР перед Олимпийскими играми. Может, мы и участвовать не хотим в Играх?

Я уже предлагал выход из этой ситуации: либо пускай Польховский работает с теми тренерами, которые пойдут к нему работать, либо пусть продолжают работать тренеры, которые эффективно руководили командой эти два года.

Многие высказывались за то, чтобы оставить Виталия Норицына и Сергея Белозерова в команде, но Польховский был категоричен. Видимо, даже когда рассматривался вариант создания нескольких тренировочных групп, где могли бы работать бывшие тренеры сборной. Для Польховского сейчас важен комфорт и душевное спокойствие со своими друзьями.

Всем недовольным биатлонистам, которые не захотят работать с его командой, он уже намекнул на жизнь без финансирования их самостоятельной подготовки. Хорошая история получается, а это еще даже сезон не начался. На какие-то доли секунды в голове появляется мысль о том, что глава СБР — не Драчев, а Польховский. Но мы все понимаем, от нынешнего президента зависит не так много. Есть другие силы. Это и печально.

Теперь равновесие в биатлонной семье может восстановить только Минспорта. За ним и Олимпийским комитетом России (ОКР) главное решение. Правда, есть еще вариант, что на утверждение туда отправят списки с другими фамилиями. Драчев рассказал, что по ним будут обсуждения в федерации. Им вроде бы платить зарплату нечем. Кабуков и Королькевич ко всему еще и иностранные тренеры.

Но если до Минспорта доберется бумага с их фамилиями, то хотелось бы благоразумия. Как ждать результата, когда столько недовольных. А нам еще федерацию восстанавливать и медали на Олимпиаде выигрывать (но это не точно, для начала бы поехать туда). И лучше это делать с тренерами, которые не будут вызывать вопросов.

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