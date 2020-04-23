Союз биатлонистов России проведет досрочные выборы президента организации
ТАСС, 23 апреля. Правление Союза биатлонистов России (СБР) приняло решение провести досрочные выборы главы организации. Об этом сообщает
ТАСС, 23 апреля. Правление Союза биатлонистов России (СБР) приняло решение провести досрочные выборы главы организации. Об этом сообщает
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«В связи с необходимостью дальнейшего развития СБР и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации, правление СБР на сегодняшнем заседании приняло решение о созыве внеочередной
Ранее группа ветеранов российского биатлона выступила с письмом, в котором призвала действующего президента СБР Владимира Драчева уйти в отставку в связи с неспособностью решить проблемы организации.
Драчев возглавил СБР в мае 2018 года, срок его полномочий должен был истечь в 2022 году.