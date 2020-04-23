Союз биатлонистов России проведет досрочные выборы президента организации

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Дата и место проведения отчетно-выборной конференции будут сообщены позднее.

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«В связи с необходимостью дальнейшего развития СБР и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации, правление СБР на сегодняшнем заседании приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции», — говорится в сообщении.

Ранее группа ветеранов российского биатлона выступила с письмом, в котором призвала действующего президента СБР Владимира Драчева уйти в отставку в связи с неспособностью решить проблемы организации.