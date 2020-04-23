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12:41 (мск), источник: ТАСС

Драчев удивлен решению провести внеочередные выборы главы Союза биатлонистов России

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев выразил удивление информацией о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции СБР. Об этом он рассказал ТАСС.

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В четверг стало известно, что правление СБР приняло решение провести досрочные выборы главы организации.

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«У нас по плану не было никаких запланированных заседаний, тем более сегодня. Правление было запланировано на 27 апреля, очень сильно удивлен, потому что надо работать, а не конференции проводить. У нас много других дел, первый раз об этом слышу», — сказал Драчев.

«Буду спрашивать, в чем дело, видимо, кто-то внутри правления провел свое правление», — добавил он.

Ранее группа ветеранов российского биатлона выступила с письмом, в котором призвала Драчева уйти в отставку в связи с неспособностью решить проблемы организации. Драчев возглавил СБР в мае 2018 года, срок его полномочий должен был истечь в 2022 году.

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