Драчев удивлен решению провести внеочередные выборы главы Союза биатлонистов России

«У нас по плану не было никаких запланированных заседаний, тем более сегодня. Правление было запланировано на 27 апреля, очень сильно удивлен, потому что надо работать, а не конференции проводить. У нас много других дел, первый раз об этом слышу», — сказал Драчев.