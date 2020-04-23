Драчев и члены правления СБР сохранят свои посты до новых выборов
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев и члены правления организации сохранят свои посты до внеочередной
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев и члены правления организации сохранят свои посты до внеочередной
В четверг правление СБР объявило о созыве
«Драчев и члены правления СБР сохранят свои посты до
Ранее группа ветеранов российского биатлона выступила с письмом, в котором призвала действующего президента СБР Владимира Драчева уйти в отставку в связи с неспособностью решить проблемы организации.
Драчев возглавил СБР в мае 2018 года, срок его полномочий должен был истечь в 2022 году.