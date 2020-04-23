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12:45 (мск), источник: ТАСС

Драчев и члены правления СБР сохранят свои посты до новых выборов

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев и члены правления организации сохранят свои посты до внеочередной отчетно-выборной конференции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СБР.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг правление СБР объявило о созыве отчетно-выборной конференции. Ее дата пока неизвестна.

«Драчев и члены правления СБР сохранят свои посты до отчетно-выборной конференции», — сообщили в пресс-службе.

Ранее группа ветеранов российского биатлона выступила с письмом, в котором призвала действующего президента СБР Владимира Драчева уйти в отставку в связи с неспособностью решить проблемы организации.

Драчев возглавил СБР в мае 2018 года, срок его полномочий должен был истечь в 2022 году.

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