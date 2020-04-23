Драчев и члены правления СБР сохранят свои посты до новых выборов

Источник: РИА "Новости"

В четверг правление СБР объявило о созыве отчетно-выборной конференции. Ее дата пока неизвестна.

«Драчев и члены правления СБР сохранят свои посты до отчетно-выборной конференции», — сообщили в пресс-службе.

Ранее группа ветеранов российского биатлона выступила с письмом, в котором призвала действующего президента СБР Владимира Драчева уйти в отставку в связи с неспособностью решить проблемы организации.