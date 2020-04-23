Тихонов заявил, что не будет претендовать на пост главы Союза биатлонистов России

В четверг правление СБР объявило о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. Ее дата пока неизвестна.
«Я не намерен претендовать на пост президента СБР. Помогать компетентному руководителю — это другое дело. Просто у меня в Белоруссии все очень хорошо складывается, поэтому возвращение к руководству российским биатлоном как-то не приходит в голову. Вот помочь нормальному человеку — это я могу», — сказал Тихонов.
Действующий глава СБР Владимир Драчев возглавил организацию в мае 2018 года, срок его полномочий должен был истечь в 2022 году. Тихонов возглавлял Союз биатлонистов России до 2008 года.