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13:06 (мск), источник: ТАСС

Тихонов заявил, что не будет претендовать на пост главы Союза биатлонистов России

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов не будет претендовать на пост президента Союза биатлонистов России (СБР). Об этом Тихонов сообщил ТАСС.

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В четверг правление СБР объявило о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. Ее дата пока неизвестна.

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«Я не намерен претендовать на пост президента СБР. Помогать компетентному руководителю — это другое дело. Просто у меня в Белоруссии все очень хорошо складывается, поэтому возвращение к руководству российским биатлоном как-то не приходит в голову. Вот помочь нормальному человеку — это я могу», — сказал Тихонов.

Действующий глава СБР Владимир Драчев возглавил организацию в мае 2018 года, срок его полномочий должен был истечь в 2022 году. Тихонов возглавлял Союз биатлонистов России до 2008 года.

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