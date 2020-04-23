Тихонов заявил, что не будет претендовать на пост главы Союза биатлонистов России

«Я не намерен претендовать на пост президента СБР. Помогать компетентному руководителю — это другое дело. Просто у меня в Белоруссии все очень хорошо складывается, поэтому возвращение к руководству российским биатлоном как-то не приходит в голову. Вот помочь нормальному человеку — это я могу», — сказал Тихонов.