Драчев считает нелегитимным решение о проведении внеочередных выборов главы СБР

«Сейчас будем проверять это решение на легитимность, — сказал Драчев. — Насколько я знаю, по уставу отчетно-выборные конференции собирает президент или две третьих региональных федераций. Может это сделать и правление, но только по письменному предложению президента или региональных федераций. Так что пока никакой внеочередной конференции быть не может, это решение только части членов правления».