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13:20 (мск), источник: ТАСС

Драчев считает нелегитимным решение о проведении внеочередных выборов главы СБР

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает нелегитимным решение о проведении внеочередных выборов главы организации. Об этом он сообщил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг правление СБР приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. Ее дата пока неизвестна.

«Сейчас будем проверять это решение на легитимность, — сказал Драчев. — Насколько я знаю, по уставу отчетно-выборные конференции собирает президент или две третьих региональных федераций. Может это сделать и правление, но только по письменному предложению президента или региональных федераций. Так что пока никакой внеочередной конференции быть не может, это решение только части членов правления».

Драчев возглавил организацию в мае 2018 года, срок его полномочий должен был истечь в 2022 году.

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