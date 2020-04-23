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14:20 (мск), источник: ТАСС

Серебряный призер Олимпийских игр в Сочи биатлонистка Виткова завершила карьеру

ТАСС, 23 апреля. Серебряный призер Олимпийских игр 2014 года в смешанной эстафете чешская биатлонистка Вероника Виткова завершила профессиональную карьеру. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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Источник: РИА "Новости"

«Вероника Виткова только что объявила о своем уходе из биатлона. В ее жизни начинается новая захватывающая глава — она скоро станет мамой. Вся биатлонная семья рада за нее, хотя и будет скучать. Желаем удачи, до скорых встреч», — говорится в сообщении.

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Помимо серебра Олимпиады в Сочи, в активе 31-летней Витковой бронзовая награда Игр 2018 года в спринте. В 2015 году чешская биатлонистка завоевала золото чемпионата мира в смешанной эстафете, а в 2013-м — бронзу мирового первенства в аналогичной дисциплине. На призовые подиумы этапов Кубка мира Виткова поднималась 10 раз, одержав единственную победу в спринте на этапе в немецком Оберхофе в сезоне-2014/15.

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