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14:53 (мск), источник: Sport24

Тихонов: Драчевым просто ноги вытирают, а он никак не поймет, что над ним уже вся страна смеется

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в очередной раз призвал Владимира Драчева сложить с себя полномочия главы СБР.

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Правление СБР в четверг сообщило о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции «в связи с необходимостью дальнейшего развития СБР и определения путей выхода из сложившейся кризисной ситуации».

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«Драчев выступил против назначения Королькевича. Это все потуги мертвого. Что толку от этого? Я тоже был против! А эти безголовые назначают. Но тут главное, что они вынуждены собрать конференцию. Они же говорили, что никакой конференции не будет. А таких как Нуждов, надо просто наказывать! Когда подписывают контракт, нужно прописывать меру ответственности. Кто ответил за развал в популярнейшем виде спорта? Майгуров? Барнашов? Пак? Нет, никто. За 20 с лишним допинговых историй кто ответил? Никто! О них ничего не пишут, не говорят, все нормально, виноват Тихонов. Я свою карьеру закончил под 13-м номером, и у меня работали 13 человек, все было в порядке. Не стоял вопрос про сервисеров, транспорта, денег. Все было нормально! Но когда появляются такие интриганы, как Польховский, которого я сам и притащил, появляются проблемы. Таких подонков надо не то, что не допускать, их надо изолировать от любого вида спорта.

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Драчеву пока не поздно надо подавать в отставку. Я бы на его месте давно уже это сделал. Мы ему советовали. Там не закончена разборка с финансовым вопросом. Сергей Голиков ему пообещал, что у него все документально есть, и он позже все выдаст. Не удивлюсь, если он на конференции это и сделает. Сергей слов на ветер не бросает. Тогда Драчеву придется очень плохо. За два года мы не видим ни одного грамотного интервью, какого-то заявления или решения. Ничего не принято из-за Драчева. Я против увольнения Хованцева, против приема на работу Королькевича. А Драчевым просто ноги вытирают, а он никак не поймет, что над ним уже вся страна смеется. «Я не хочу, но получите!» — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Федоровым.

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