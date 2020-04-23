Тихонов: Драчевым просто ноги вытирают, а он никак не поймет, что над ним уже вся страна смеется
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в очередной раз призвал Владимира Драчева сложить с себя полномочия главы СБР.
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в очередной раз призвал Владимира Драчева сложить с себя полномочия главы СБР.
Правление СБР в четверг сообщило о созыве внеочередной
«Драчев выступил против назначения Королькевича. Это все потуги мертвого. Что толку от этого? Я тоже был против! А эти безголовые назначают. Но тут главное, что они вынуждены собрать конференцию. Они же говорили, что никакой конференции не будет. А таких как Нуждов, надо просто наказывать! Когда подписывают контракт, нужно прописывать меру ответственности. Кто ответил за развал в популярнейшем виде спорта? Майгуров? Барнашов? Пак? Нет, никто. За 20 с лишним допинговых историй кто ответил? Никто! О них ничего не пишут, не говорят, все нормально, виноват Тихонов. Я свою карьеру закончил под 13-м номером, и у меня работали 13 человек, все было в порядке. Не стоял вопрос про сервисеров, транспорта, денег. Все было нормально! Но когда появляются такие интриганы, как Польховский, которого я сам и притащил, появляются проблемы. Таких подонков надо не то, что не допускать, их надо изолировать от любого вида спорта.
Драчеву пока не поздно надо подавать в отставку. Я бы на его месте давно уже это сделал. Мы ему советовали. Там не закончена разборка с финансовым вопросом. Сергей Голиков ему пообещал, что у него все документально есть, и он позже все выдаст. Не удивлюсь, если он на конференции это и сделает. Сергей слов на ветер не бросает. Тогда Драчеву придется очень плохо. За два года мы не видим ни одного грамотного интервью,