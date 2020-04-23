Губерниев: Что бы претенденты на пост в СБР ни обещали, этого не будет

Источник: Спорт РИА Новости

В четверг было объявлено, что правление СБР приняло решение о проведении внеочередной отчетно-выборной конференции для определения путей выхода из сложившейся кризисной ситуации. Глава СБР Владимир Драчев сообщил РИА Новости, что не участвовал в заседании, а информацию о решении он получил от корреспондента агентства.

«В этой ситуации ясно одно: что бы сейчас ни обещали претенденты на пост главы СБР, какие золотые горы бы ни обещали — всего этого не будет. Это совершенно точно. Давайте посмотрим, что происходит с экономикой, и поймем, что вала спонсоров в нашем спорте не будет. Хорошо если найдутся люди, которые помогут, но основная нагрузка упадет на федерацию, на Министерство спорта которые существуют на деньги налогоплательщиков. Этот клубок еще будет раскручиваться, и мы увидим работу знаменитого биатлонного террариума единомышленников», — заявил Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Губерниев также прокомментировал перестановки в тренерском штабе сборной. Правление СБР в понедельник утвердило старшим тренером мужской команды Роберта Кабукова, женской — Владимира Королькевича.

«Сейчас идет формирование тренерского штаба, нужно понять, с кем будет работать Александр Логинов. Валерий Польховский назвал фамилии Королькевича и Кабукова. Получается, что он им всецело доверяет. В то время как Драчев предложил альтернативные варианты работы с женской группой Норицына и мужской группой Белозерова. Здесь возникает вопрос: а кто за все это будет платить? Насколько Министерство спорта в лице Центра подготовки сборных команд России готово раскошелиться на обилие тренировочного процесса, ведь нужны и сервисеры свои, и доктора», — сказал Губерниев.