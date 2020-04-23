Фуркад — о самоизоляции с дочерьми: «Застрял дома с женой и двумя психами»
Французский биатлонист Мартен Фуркад пошутил насчет самоизоляции
Французский биатлонист Мартен Фуркад пошутил насчет самоизоляции
«Застрял дома с женой и двумя психами», — написал Фуркад в профиле инстаграма.
Фуркад вместе с подругой Элен Узабьега воспитывают двух дочерей Манон и Инес, которые родились в 2015 и 2017 году.
Напомним, Фуркад завершил карьеру после сезона-2019/20. Ранее стало известно, что Фуркад получил Большой хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира, который должны были отправить норвежцу Йоханнесу Бе.