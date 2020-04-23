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22:23 (мск), источник: Sport24

Фуркад — о самоизоляции с дочерьми: «Застрял дома с женой и двумя психами»

Французский биатлонист Мартен Фуркад пошутил насчет самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

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Источник: instagram.com/martinfourcade

«Застрял дома с женой и двумя психами», — написал Фуркад в профиле инстаграма.

Фуркад вместе с подругой Элен Узабьега воспитывают двух дочерей Манон и Инес, которые родились в 2015 и 2017 году.

Напомним, Фуркад завершил карьеру после сезона-2019/20. Ранее стало известно, что Фуркад получил Большой хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира, который должны были отправить норвежцу Йоханнесу Бе.

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