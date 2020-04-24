Польховский рассказал о зарплатах новых тренеров сборной России

Правление СБР в понедельник утвердило состав тренерских штабов мужской и женской сборных на следующий сезон. Старшим тренером в мужской команде станет Роберт Кабуков, а женскую возглавит Владимир Королькевич. Ранее также стало известно, что правление СБР решило направить на согласование в Минспорт кандидатуру Польховского на должность главного тренера сборной России.

«Если говорить про Кабукова и Королькевича, то речь не идет о каких-то заоблачных зарплатах. Это будут такие же оклады, что и у их предшественников. С Олимпийским комитетом я уже обсуждал эти кандидатуры, никаких нареканий не возникло», — рассказал Польховский в интервью «Известиям».