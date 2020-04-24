Польховский рассказал о зарплатах новых тренеров сборной России
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости.
Правление СБР в понедельник утвердило состав тренерских штабов мужской и женской сборных на следующий сезон. Старшим тренером в мужской команде станет Роберт Кабуков, а женскую возглавит Владимир Королькевич. Ранее также стало известно, что правление СБР решило направить на согласование в Минспорт кандидатуру Польховского на должность главного тренера сборной России.
«Если говорить про Кабукова и Королькевича, то речь не идет о
Во вторник глава СБР Владимир Драчев заявил РИА Новости, что категорически против предложенных кандидатур. В прошлом сезоне старшим тренером женской сборной России был Виталий Норицын, мужской — Сергей Белозеров.