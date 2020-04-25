Губерниев встал на защиту Драчева: Не считаю его президентство провальным
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал в интервью РИА Новости о своем отношении к главе Союза биатлонистов России (СБР) Владимиру Драчеву.
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал в интервью РИА Новости о своем отношении к главе Союза биатлонистов России (СБР) Владимиру Драчеву.
Ранее в распоряжении РИА Новости оказалось письмо на имя Драчева, в котором ветераны,
«У меня замечательные отношения с Драчевым, я не считаю его президентство провальным, и хочу сказать, что вокруг биатлона сейчас действительно много разных хитросплетений. Но все люди, которые так или иначе с ним связаны, понимают, что с моей легкой подачи они уже превратились в такой настоящий мощный Вудсток, в
«Я вообще, на самом деле, как человек с большой душой и сердцем, всех люблю. Мне и Польховский нравится, и Хованцев. Мне жалко тренеров, которые были, и мне скоро будет жалко тренеров, которые будут. Потому что в любом случае критические стрелы станут проноситься довольно быстро. Если, конечно, сезон начнется», — добавил Губерниев.
В четверг было объявлено, что правление СБР приняло решение о проведении внеочередной выборной конференции для определения путей выхода из сложившейся кризисной ситуации. Глава СБР Драчев сообщил РИА Новости, что не участвовал в заседании.