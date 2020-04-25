Губерниев встал на защиту Драчева: Не считаю его президентство провальным

«У меня замечательные отношения с Драчевым, я не считаю его президентство провальным, и хочу сказать, что вокруг биатлона сейчас действительно много разных хитросплетений. Но все люди, которые так или иначе с ним связаны, понимают, что с моей легкой подачи они уже превратились в такой настоящий мощный Вудсток, в рок-фестиваль в Калифорнии, в Славянский базар или, например, в фестиваль Вакен Оупен в Германии. Они смотрят на мир, мир смотрит на них, и все играют свою роль. Попутно, естественно, пытаясь решать вопросы непосредственно с биатлоном», — сказал Губерниев.