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15:19 (мск), источник: ТАСС

Четырехкратный чемпион мира Круглов не планирует претендовать на пост главы СБР

ТАСС, 26 апреля. Четырехкратный чемпион мира в эстафетных гонках Николай Круглов не планирует на данный момент выдвигать свою кандидатуру на пост президента Союза биатлонистов России (СБР). Об этом Круглов сообщил в своем Instagram.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг правление СБР приняло решение о проведении внеочередной отчетно-выборной конференции организации, на которой может быть избран ее новый президент.

«Хочу исключить любые спекуляции на этот счет: на данный момент я не планировал выдвигать свою кандидатуру на эту должность, — отметил Круглов. — Убежден, что сегодня СБР нужен руководитель, который имеет реальные возможности для привлечения масштабных инвестиций, столь необходимых организации».

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«На мой взгляд, потенциал развития федерации — в увеличении доли внебюджетных доходов, создании эффективной структуры, повышении прозрачности и усилении управленческой команды. Если мой опыт и компетенции могут в этом смысле быть чем-то полезны СБР, всегда готов помогать в развитии любимого вида спорта», — добавил он.

Круглову 39 лет. Помимо четырех золотых наград мировых первенств, в его активе серебро Олимпийских игр 2006 года в эстафете, 37 раз спортсмен поднимался на призовые подиумы этапов Кубка мира, одержав 10 побед (7 — в эстафете).

Пост президента СБР с 2018 года занимает Владимир Драчев. Он находится в оппозиции большинству членов правления, поскольку выступает против назначения Владимира Королькевича и Роберта Кабукова старшими тренерами сборной. Свое несогласие он неоднократно озвучивал после решения правления об их утверждении, которое было принято 20 апреля.

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