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10:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Опубликован календарь сезона-2020/2021 Кубка мира и ЧМ-2021 по биатлону

Международный союз биатлонистов опубликовал календарь очередного сезона Кубка мира.

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Сезон начнётся в конце ноября в Контиолахти, а завершится в марте в Хольменколлене. Всего в календаре 10 этапов. Чемпионат мира пройдёт в Поклюке с 10 по 21 февраля.

Календарь сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону

1-й этап
Контиолахти, Финляндия
28—29 ноября

28 ноября — индивидуальная гонка (мужчины)
28 ноября — индивидуальная гонка (женщины)
29 ноября — спринт (мужчины)
29 ноября — спринт (женщины)

2-й этап
Эстерсунд, Швеция
3—6 декабря

3 декабря — спринт (мужчины)
3 декабря — спринт (женщины)
5 декабря — гонка преследования (мужчины)
5 декабря — эстафета (женщины)
6 декабря — эстафета (мужчины)
6 декабря — гонка преследования (женщины)

3-й этап
Хохфильцен, Австрия
11—13 декабря

11 декабря — спринт (женщины)
11 декабря — спринт (мужчины)
12 декабря — эстафета (женщины)
12 декабря — гонка преследования (мужчины)
13 декабря — гонка преследования (женщины)
13 декабря — эстафета (мужчины)

4-й этап
Анси, Франция
17—20 декабря

17 декабря — спринт (мужчины)
18 декабря — спринт (женщины)
19 декабря — гонка преследования (мужчины)
19 декабря — гонка преследования (женщины)
20 декабря — масс-старт (мужчины)
20 декабря — масс-старт (женщины)

5-й этап
Оберхоф, Германия
7—10 января

7 января — спринт (женщины)
8 января — спринт (мужчины)
9 января — гонка преследования (женщины)
9 января — гонка преследования (мужчины)
10 января — смешанная эстафета
10 января — сингл-микст

6-й этап
Рупольдинг, Германия
13—17 января

13 января — спринт (мужчины)
14 января — спринт (женщины)
15 января — эстафета (мужчины)
16 января — эстафета (женщины)
17 января — масс-старт (мужчины)
17 января — масс-старт (женщины)

7-й этап
Антхольц, Италия
21—24 января

21 января — индивидуальная гонка (женщины)
22 января — индивидуальная гонка (мужчины)
23 января — масс-старт (женщины)
23 января — эстафета (мужчины)
24 января — эстафета (женщины)
24 января — масс-старт (мужчины)

Чемпионат мира
Поклюка, Словения
10—21 февраля

10 февраля — смешанная эстафета
12 февраля — спринт (мужчины)
13 февраля — спринт (женщины)
14 февраля — гонка преследования (мужчины)
14 февраля — гонка преследования (женщины)
16 февраля — индивидуальная гонка (женщины)
17 февраля — индивидуальная гонка (мужчины)
18 февраля — сингл-микст
20 февраля — эстафета (женщины)
20 февраля — эстафета (мужчины)
21 февраля — масс-старт (женщины)
21 февраля — масс-старт (мужчины)

8-й этап
Пекин, Китай
26 февраля — 1 марта

26 февраля — эстафета (женщины)
27 февраля — эстафета (мужчины)
28 февраля — спринт (женщины)
28 февраля — спринт (мужчины)
1 марта — гонка преследования (женщины)
1 марта — гонка преследования (мужчины)

9-й этап
Нове-Место, Чехия
11—14 марта

11 марта — спринт (мужчины)
12 марта — спринт (женщины)
13 марта — гонка преследования (мужчины)
13 марта — гонка преследования (женщины)
14 марта — смешанная эстафета
14 марта — сингл-микст

10-й этап
Хольменколлен, Норвегия
18—21 марта

18 марта — суперспринт (женщины)
18 марта — суперспринт (мужчины)
20 марта — спринт (женщины)
20 марта — спринт (мужчины)
21 марта — масс-старт (женщины)
21 марта — масс-старт (мужчины).

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