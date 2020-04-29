Опубликован календарь сезона-2020/2021 Кубка мира и ЧМ-2021 по биатлону
Международный союз биатлонистов опубликовал календарь очередного сезона Кубка мира.
Международный союз биатлонистов опубликовал календарь очередного сезона Кубка мира.
Сезон начнётся в конце ноября в Контиолахти, а завершится в марте в Хольменколлене. Всего в календаре 10 этапов. Чемпионат мира пройдёт в Поклюке с 10 по 21 февраля.
Календарь сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону
1-й этап
Контиолахти, Финляндия
28 ноября — индивидуальная гонка (мужчины)
28 ноября — индивидуальная гонка (женщины)
29 ноября — спринт (мужчины)
29 ноября — спринт (женщины)
2-й этап
Эстерсунд, Швеция
3 декабря — спринт (мужчины)
3 декабря — спринт (женщины)
5 декабря — гонка преследования (мужчины)
5 декабря — эстафета (женщины)
6 декабря — эстафета (мужчины)
6 декабря — гонка преследования (женщины)
3-й этап
Хохфильцен, Австрия
11 декабря — спринт (женщины)
11 декабря — спринт (мужчины)
12 декабря — эстафета (женщины)
12 декабря — гонка преследования (мужчины)
13 декабря — гонка преследования (женщины)
13 декабря — эстафета (мужчины)
4-й этап
Анси, Франция
17 декабря — спринт (мужчины)
18 декабря — спринт (женщины)
19 декабря — гонка преследования (мужчины)
19 декабря — гонка преследования (женщины)
20 декабря —
20 декабря —
5-й этап
Оберхоф, Германия
7 января — спринт (женщины)
8 января — спринт (мужчины)
9 января — гонка преследования (женщины)
9 января — гонка преследования (мужчины)
10 января — смешанная эстафета
10 января —
6-й этап
Рупольдинг, Германия
13 января — спринт (мужчины)
14 января — спринт (женщины)
15 января — эстафета (мужчины)
16 января — эстафета (женщины)
17 января —
17 января —
7-й этап
Антхольц, Италия
21 января — индивидуальная гонка (женщины)
22 января — индивидуальная гонка (мужчины)
23 января —
23 января — эстафета (мужчины)
24 января — эстафета (женщины)
24 января —
Чемпионат мира
Поклюка, Словения
10 февраля — смешанная эстафета
12 февраля — спринт (мужчины)
13 февраля — спринт (женщины)
14 февраля — гонка преследования (мужчины)
14 февраля — гонка преследования (женщины)
16 февраля — индивидуальная гонка (женщины)
17 февраля — индивидуальная гонка (мужчины)
18 февраля —
20 февраля — эстафета (женщины)
20 февраля — эстафета (мужчины)
21 февраля —
21 февраля —
8-й этап
Пекин, Китай
26 февраля — 1 марта
26 февраля — эстафета (женщины)
27 февраля — эстафета (мужчины)
28 февраля — спринт (женщины)
28 февраля — спринт (мужчины)
1 марта — гонка преследования (женщины)
1 марта — гонка преследования (мужчины)
9-й этап
11 марта — спринт (мужчины)
12 марта — спринт (женщины)
13 марта — гонка преследования (мужчины)
13 марта — гонка преследования (женщины)
14 марта — смешанная эстафета
14 марта —
10-й этап
Хольменколлен, Норвегия
18 марта — суперспринт (женщины)
18 марта — суперспринт (мужчины)
20 марта — спринт (женщины)
20 марта — спринт (мужчины)
21 марта —
21 марта —