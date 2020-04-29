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14:51 (мск), источник: Sport24

Резцова объяснила, почему не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента СБР

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова предположила, что вице-президент Союза биатлонистов России по обеспечению сборных Валерий Польховский может выдвинуть свою кандидатуру на пост главы организации, и рассказала, почему сама не будет баллотироваться на должность президента СБР.

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Источник: Sport24

Ранее правление СБР предложило в Минспорт кандидатуру Польховского на пост главного тренера сборной России.

«Учитывая, что сейчас СБР находится в серьезном финансовом кризисе, любому из кандидатов будет сложно исправить положение. Я предполагаю, что свою кандидатуру выдвинет Валерий Польховский. И в перспективе будет совмещать должности президента и главного тренера, как в Федерации лыжных гонок России это делает Елена Вяльбе. Он и соберет новую команду. Думаю, регионы вполне могут поддержать его.

Выдвинуть свою кандидатуру? Вы не первый, кто спрашивает меня об этом. Скажу так: я умею работать, а руководить — не мой конек, — приводят слова Резцовой «Известия».

23 апреля, правление СБР приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции, на которой может быть поднят вопрос об выборах нового главы организации. В настоящее время Союз биатлонистов России возглавляет Владимир Драчев.

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