Резцова объяснила, почему не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента СБР

Источник: Sport24

Ранее правление СБР предложило в Минспорт кандидатуру Польховского на пост главного тренера сборной России.

«Учитывая, что сейчас СБР находится в серьезном финансовом кризисе, любому из кандидатов будет сложно исправить положение. Я предполагаю, что свою кандидатуру выдвинет Валерий Польховский. И в перспективе будет совмещать должности президента и главного тренера, как в Федерации лыжных гонок России это делает Елена Вяльбе. Он и соберет новую команду. Думаю, регионы вполне могут поддержать его.

Выдвинуть свою кандидатуру? Вы не первый, кто спрашивает меня об этом. Скажу так: я умею работать, а руководить — не мой конек, — приводят слова Резцовой «Известия».