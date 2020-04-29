Польховский: Надеемся на Бабикова в сборной России по биатлону

Источник: Спорт РИА Новости

В среду правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило расширенные списки спортсменов-кандидатов в сборные команды России на централизованную подготовку в новом сезоне. Среди них был Бабиков.

«С ним был выстроен диалог, он потенциально еще может принести пользу российской команде. Настрой у него очень серьезный. Также обсудили его подготовку зимой, которую он проводил под руководством (Виктора) Никитина, поэтому на общих обсуждениях принято данное решение. Мы надеемся на него», — сказал Польховский по телефону.

В прошедшем сезоне Бабиков выступал в составе сборной России на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, однако покинул команду из-за скандала с винтовкой. Биатлонист должен был выступить на третьем этапе Кубка России в Чайковском, но не смог принять в нем участие — его винтовка оформлялась на вывоз из страны под общим разрешением с оружием других спортсменов. Оружие было возвращено в Россию перед Новым годом.