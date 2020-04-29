Польховский: Надеемся на Бабикова в сборной России по биатлону
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Михаил Гончаров. Тренерский штаб сборной России надеется, что биатлонист Антон Бабиков принесет пользу команде, сказал РИА Новости
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Михаил Гончаров. Тренерский штаб сборной России надеется, что биатлонист Антон Бабиков принесет пользу команде, сказал РИА Новости
В среду правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило расширенные списки
«С ним был выстроен диалог, он потенциально еще может принести пользу российской команде. Настрой у него очень серьезный. Также обсудили его подготовку зимой, которую он проводил под руководством (Виктора) Никитина, поэтому на общих обсуждениях принято данное решение. Мы надеемся на него», — сказал Польховский по телефону.
В прошедшем сезоне Бабиков выступал в составе сборной России на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, однако покинул команду
«Я эту тему не хочу поднимать. Парень настроен идти дальше и работать, а оглядываться назад не надо», — добавил Польховский.