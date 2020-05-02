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11:23 (мск), источник: Известия

Все в сборной: титулованным биатлонистам дали еще один шанс

На централизованную подготовку попали Бабиков, Малышко, Гараничев, а также вернувшиеся после декрета Акимова и Виролайнен.

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Источник: РИА "Новости"

На этой неделе Союз биатлонистов России (СБР) утвердил расширенные списки кандидатов в сборные России по биатлону на централизованную подготовку в сезоне-2020/2021. Как ранее сообщали «Известия», в состав национальной команды вернулись чемпионка Европы, призер этапов Кубка мира Дарья Виролайнен и лидер женской сборной в сезоне-2016/17 Татьяна Акимова. У мужчин стоит выделить приглашение чемпиона мира Антона Бабикова, который был в опале у тренерского штаба Анатолия Хованцева, а также призера Олимпийских игр — 2014 Евгения Гараничева, которому многие прочили завершение карьеры по окончании неудачного сезона. Теперь у всех этих спортсменов вновь есть возможность подготовиться к контрольным стартам и отобраться на этапы Кубка мира-2020/21.

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Шанс ветеранам

28-летний чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Антон Бабиков провел самый неудачный сезон в своей карьере. Он показал слабые результаты на контрольных стартах в Тюмени и не сумел пробиться в основной состав сборной России, однако выступил на первом этапе Кубка мира благодаря личной квоте (победе в Кубке IBU-2018/19). В шведском Эстерсунде он попал в очковую зону в индивидуальной гонке, однако на следующие два старта тренерский штаб сборной отдал предпочтение другим спортсменам — Дмитрию Малышко и Эдуарду Латыпову, которые выполнили критерии отбора.

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Бабикову не нашлось места и на Кубке IBU. На внутрироссийских соревнованиях в Ижевске он не сумел выполнить критерии отбора и на чемпионат Европы. Таким образом, россиянин, который совсем недавно считался одним из лидеров сборной, фактически выпал из основы. Его неудачные результаты усугубляли и публичные споры с тренерским штабом. Было очевидно, что после такого старший тренер мужской сборной Сергей Белозеров и главный тренер Анатолий Хованцев не рассчитывают на спортсмена, но новый наставник Валерий Польховский решил дать Бабикову еще один шанс, включив его в список из 24 биатлонистов на централизованную подготовку.

Также в основу сборной может вернуться чемпион Европы-2019, призер ЧМ-2019 Дмитрий Малышко. В прошедшем сезоне 33-летний спортсмен из Санкт-Петербурга не очень удачно выступил на Кубке мира (хотя был третьим по скорости в команде после Логинова и Елисеева) и после декабрьских стартов отправился на внутрироссийские соревнования.

— Было бы удивительно, если Малышко и Бабиков не были включены в список на централизованную подготовку, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший старший тренер мужской сборной, олимпийский чемпион Владимир Аликин. — У нас не так много сильных биатлонистов, чтобы окончательно отказываться от этих ребят. Но одно дело попасть на централизованную подготовку, другое — хорошо выступить на контрольных стартах и отобраться в сборную. Верю, что у Малышко это получится. Он умеет подводить себя к отборочным гонкам в хорошей форме. Что же касается Бабикова, то у меня большие сомнения. В прошлом году он был очень слабым, сильно проигрывал соперникам ходом. Он говорит, что в отличной форме и вновь готов вернуться на прежний уровень? Буду только рад, если это правда.

Другой ветеран сборной — 32-летний Евгений Гараничев — также показал неудачные результаты в сезоне-2019/20. 32-е место в общем зачете — вроде бы неплохой результат (по очкам в нашей команде он уступил только тому же Логинову и Елисееву), но Евгений ни разу не смог попасть в топ-10 в личных гонках, а его лучшим результатом в спринте стало 28-е место. К этому добавился провальный ЧМ, где представитель Тюмени провел всего одну сильную гонку (14-е место в «индивидуалке») и не смог попасть в масс-старт. После этого многие эксперты стали предполагать, что Гараничев близок к завершению карьеры.

— Евгений не собирается заканчивать карьеру. Не слышал, чтобы кто-то всерьез рассуждал на эту тему, — заявил «Известиям» личный тренер Гараничева, наставник команды Тюменской области Максим Кугаевский. — Он начал подготовку к новому сезону, и когда разрешат полноценные тренировки, то сразу к ним приступит.

Татьяна Акимова на дистанции. | Источник: РИА "Новости"

Два года спустя

Татьяна Акимова в своей карьере провела один очень сильный сезон в элите. В рамках Кубка мира-2016/17 (КМ) она выиграла спринт, а также стала третьей в пасьюте на этапе в Нове-Место. В активе биатлонистки есть и медаль чемпионата мира-2017 — бронза в смешанной эстафете.

В общем зачете КМ-2016/17 Акимова стала лучшей из наших, заняв 16-е место. Многие эксперты считали, что в следующем году спортсменка прибавит и будет на регулярной основе бороться за подиумы. Но сезон-2017/18 оказался для нее провальным — лишь одно попадание в топ-10 КМ и слабое выступление на Олимпийских играх-2018. Татьяна Акимова стала одним из четырех российских спортсменов, получивших приглашение в Пхёнчхан. В спринте она заняла 20-е место, в преследовании — 31-е, в индивидуальной гонке — 15-е, а в масс-старте — 30-е.

Последние три этапа КМ биатлонистка пропустила из-за болезни, а после этого ушла в декретный отпуск.

В мае 2019-го Татьяна Акимова стала мамой, и сейчас она вновь готова вернуться в сборную.

Два года в национальной команде не было и Дарьи Виролайнен. На ее счету два личных серебра на этапах КМ — в спринте в Поклюке-2014 (уступила Катарине Иннерхофер) и в гонке преследования в Антерсельве-2015 (финишировала вслед за Дарьей Домрачевой). Россиянка считается опытным эстафетным бойцом — у нее одно золото и три бронзы в командных гонках КМ. На чемпионатах Европы 2011 года спортсменка выиграла золото (индивидуальная гонка) и серебро (пасьют).

Дарья Виролайнен во время соревнований. | Источник: РИА "Новости"

В марте 2019-го Дарья Виролайнен родила второго ребенка, но вновь быстро набрала форму и даже поучаствовала в «Ижевской винтовке» — 2020, заняв 7-е место в индивидуальной гонке.

— Своими прошлыми результатами Акимова и Виролайнен заслужили право попасть на самоподготовку и постараться пробиться в команду через контрольные старты, — продолжил Владимир Аликин. — Думаю, у обеих еще есть шанс проявить себя. Возраст и талант позволяют надеяться на это. Теперь все зависит от них. Были случаи, когда после родов спортсменки становились только сильнее.

Также стоит отметить, что в список 24 биатлонистов, попавших на централизованную подготовку, вошли переболевшая коронавирусом Анастасия Халиулина, а также чемпионка мира-2015 Екатерина Юрлова-Перхт, про которую эксперты тоже говорили, что она может закончить карьеру.

— Ничего не слышал о том, что Юрлова собирается завершить карьеру. Думаю, она будет выступать до Олимпиады-2022, — сказал «Известиям» экс-тренер сборной России, олимпийский чемпион Владимир Барнашов.

Стоит отметить, что несмотря на довольно длительную и успешную карьеру, 35-летняя Юрлова-Перхт пока не участвовала в Олимпийских играх.

Тимур Ганеев

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Логинов выиграл спринт на ЧМ
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