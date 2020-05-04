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13:44 (мск), источник: ТАСС

Биатлонист Йоханнес Бё заявил, что планирует завершить карьеру после Олимпиады 2026 года

ТАСС, 4 мая. Олимпийский чемпион по биатлону норвежец Йоханнес Бё планирует завершить карьеру в 2026 году. Комментарий спортсмена приводит норвежский телеканал TV2.

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Источник: РИА "Новости"

«Я собираюсь закончить [карьеру] в 2026 году, — сказал Бё. — Я думаю, что годы пролетят очень быстро, потому что моя мотивация выступать только растет. Я считаю, Олимпиада 2026 года в Италии будет потрясающей, и до нее я не собираюсь завершать карьеру. Мне исполнится 33 года [в 2026 году], я думаю, что тогда это будет логичным решением закончить с профессиональным спортом».

Бё является олимпийским чемпионом 2018 года, также в его активе две серебряные награды Игр в Пхёнчхане. Норвежец 10 раз становился чемпионом мира, также он завоевал восемь серебряных и две бронзовые медали мировых первенств. В его активе две победы в общем зачете Кубка мира.

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