Биатлонист Йоханнес Бё заявил, что планирует завершить карьеру после Олимпиады 2026 года

«Я собираюсь закончить [карьеру] в 2026 году, — сказал Бё. — Я думаю, что годы пролетят очень быстро, потому что моя мотивация выступать только растет. Я считаю, Олимпиада 2026 года в Италии будет потрясающей, и до нее я не собираюсь завершать карьеру. Мне исполнится 33 года [в 2026 году], я думаю, что тогда это будет логичным решением закончить с профессиональным спортом».