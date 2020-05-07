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12:27 (мск), источник: ТАСС

Список кандидатов в сборную России по биатлону может сократиться

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Расширенные списки спортсменов — кандидатов в сборные команды России по биатлону на централизованную подготовку в сезоне-2020/21 могут сократиться. Об этом ТАСС рассказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

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Источник: РИА "Новости"

Расширенный состав кандидатов в сборные команды России (мужчины, женщины, юниоры, юниорки) правление СБР утвердило 27 апреля. В основные мужскую и женскую команды было рекомендовано включить по 24 спортсмена, в юниорские команды — по 15. Списки должны быть переданы на согласование в Минспорт.

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«Сейчас большее внимание уделяли рассмотрению списка спортсменов, сверяем их с рейтингами. Есть некоторые спортсмены и спортсменки, которые никаким образом не попадают по критериям», — сказал Драчев.

«Есть вопросы по молодым спортсменам, которые могут возникнуть и у Министерства спорта. Если критерии попадания в сборную страны не выполнены, то их могут не утвердить. Поэтому решили еще раз сверить списки, чтобы их после не возвращать», — пояснил он.

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