Список кандидатов в сборную России по биатлону может сократиться

Расширенный состав кандидатов в сборные команды России (мужчины, женщины, юниоры, юниорки) правление СБР утвердило 27 апреля. В основные мужскую и женскую команды было рекомендовано включить по 24 спортсмена, в юниорские команды — по 15. Списки должны быть переданы на согласование в Минспорт.

«Сейчас большее внимание уделяли рассмотрению списка спортсменов, сверяем их с рейтингами. Есть некоторые спортсмены и спортсменки, которые никаким образом не попадают по критериям», — сказал Драчев .

«Есть вопросы по молодым спортсменам, которые могут возникнуть и у Министерства спорта. Если критерии попадания в сборную страны не выполнены, то их могут не утвердить. Поэтому решили еще раз сверить списки, чтобы их после не возвращать», — пояснил он.