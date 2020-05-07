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7 мая, источник: БЕЛТА

Сборы белорусских биатлонистов проходят в «Раубичах»

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборы белорусских биатлонистов проходят в «Раубичах», сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации биатлона.

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В республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» проходит первый учебно-тренировочный сбор нового сезона. Для адаптации спортсменов к нагрузке тренерским штабом было решено сделать два первых сбора укороченными — по 14 дней.

На сборы среди белорусских парней вызваны Антон Смольский, Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Максим Воробей, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов, Виктор Кривко и Егор Казаринов.

В женской команде к сборам привлечены Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины, Аделина Сабитова и Алина Пильчук.

Кроме национальной команды в «Раубичах» начала подготовку и юниорская сборная.

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