Сборы белорусских биатлонистов проходят в «Раубичах»
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборы белорусских биатлонистов проходят в «Раубичах», сообщили корреспонденту БЕЛТА в
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборы белорусских биатлонистов проходят в «Раубичах», сообщили корреспонденту БЕЛТА в
В республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» проходит первый
На сборы среди белорусских парней вызваны Антон Смольский, Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Максим Воробей, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов, Виктор Кривко и Егор Казаринов.
В женской команде к сборам привлечены Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины, Аделина Сабитова и Алина Пильчук.
Кроме национальной команды в «Раубичах» начала подготовку и юниорская сборная.