Сборы белорусских биатлонистов проходят в «Раубичах»

В республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» проходит первый учебно-тренировочный сбор нового сезона. Для адаптации спортсменов к нагрузке тренерским штабом было решено сделать два первых сбора укороченными — по 14 дней.