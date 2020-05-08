Союз биатлонистов России погасил задолженности по зарплате
Союз биатлонистов России погасил все долги по заработной плате перед сотрудниками.
Союз биатлонистов России погасил все долги по заработной плате перед сотрудниками.
Задолженность союза составляла около 2 млрд рублей. «Долги погашены перед сотрудниками офиса, для которых работа в СБР является основным источником дохода. Перед некоторыми сотрудниками задолженность составляла полгода», — приводит ТАСС слова представителя организации.
9 апреля правления СБР наделило полномочиями по контролю коммерческой деятельности организации первого