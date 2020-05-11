Тихонов о Польховском: Полицейские рейды в сборную России станут нормой

Источник: РИА "Новости"

Правление СБР 10 апреля решило направить на согласование в Минспорт РФ кандидатуру Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России.

«Польховский в последние десять лет был изгнан Прохоровым, белорусами и казахами, потому что везде, где он был, были скандалы, интриги и не было результатов. Если его назначить главным тренером сборной России, то рейды полиции в расположение нашей команды станут нормой. Губерниев пытается прилагать все силы, чтобы Польховский стал главным тренером, потому что прекрасно понимает, что при смене руководства СБР ему придется комментировать уборку урожая в колхозе “Напрасный труд”», — написал Тихонов в блоге на своем официальном сайте.

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«Обращаюсь к регионам с просьбой не поддерживать эту бригаду на внеочередной отчетно-выборной конференции и не принимать помощь от Нуждова. Эти три винтовки, которые еще надо доводить до ума, никому не помогут. Сейчас надо думать, как восстановить репутацию России в IBU и вернуть в нашу страну соревнования. Работать и руководить должны профессионалы, а не Нуждовы. Возьмите в пример Францию, где биатлоном занимаются 40 человек, но они обыгрывают великую Россию на соревнованиях любого ранга, потому что там четко выстроена система подготовки от младших юношей до Кубка мира», — добавил Тихонов.

В пятницу первый вице-президент СБР Алексей Нуждов в интервью РИА Новости высказал мнение, что новым главой организации вместо Владимира Драчева должен стать Виктор Майгуров.