Драчев призвал оградить российских биатлонистов от интриг и дешевого пиара

Источник: РИА "Новости"

Новый тренерский штаб сборной России был утвержден правлением СБР 20 апреля. Драчев выступает против назначения Валерия Польховского главным тренером, Роберта Кабукова и Владимира Королькевича — старшими тренерами команды, однако их кандидатуры были поддержаны большинством голосов правления. Утвержденные специалисты теперь должны пройти процедуру согласования с Министерством спорта РФ.

«При подборе новых/старых кадров в тренерский состав сборной страны считаю важнейшим фактором своей работы учет мнения спортсменов — членов сборных команд России, защищающих честь флага, вокруг которых должна складываться исключительно рабочая атмосфера», — сказал Драчев.

«Выражаю полную нетерпимость к втягиванию спортсменов в интриги, к попыткам дешевого пиара на именах лидеров сборной страны», — добавил он.

Разногласия с Драчевым привели к тому, что правление СБР созвало внеочередную конференцию с целью проведения внеочередных выборов главы организации.