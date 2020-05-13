Польховский: Королькевич возмущен обвинениями Драчева в свой адрес

Правление СБР ранее утвердило состав тренерских штабов мужской и женской сборных на следующий сезон. Старшим тренером в мужской команде станет Роберт Кабуков, а женскую возглавит Владимир Королькевич. Однако Драчев заявил РИА Новости, что категорически против предложенных кандидатур. В частности, Драчев вспомнил о допинговых случаях в командах, которыми руководил Королькевич.

«Владимиру Борисовичу очень неприятно слышать от Владимира Петровича обвинения. Королькевич имеет европейскую лицензию тренера, он работал в сборной Белоруссии, там можно, а тут вопросы возникают? Он, конечно, очень расстроен этой информацией, так как для нее нет оснований. Не готов сказать, как будет строиться диалог между ними. Это право Владимира Борисовича, но он сильно возмущен», — сказал Польховский по телефону.