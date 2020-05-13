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12:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Польховский: Королькевич возмущен обвинениями Драчева в свой адрес

Владимир Королькевич, предложенный правлением Союза биатлонистов России (СБР) на должность старшего тренера женской национальной команды, возмущен обвинениями со стороны президента СБР Владимира Драчева в причастности к допинговым скандалам, сказал РИА Новости вице-президент организации Валерий Польховский.

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Источник: Спорт РИА Новости

Правление СБР ранее утвердило состав тренерских штабов мужской и женской сборных на следующий сезон. Старшим тренером в мужской команде станет Роберт Кабуков, а женскую возглавит Владимир Королькевич. Однако Драчев заявил РИА Новости, что категорически против предложенных кандидатур. В частности, Драчев вспомнил о допинговых случаях в командах, которыми руководил Королькевич.

«Владимиру Борисовичу очень неприятно слышать от Владимира Петровича обвинения. Королькевич имеет европейскую лицензию тренера, он работал в сборной Белоруссии, там можно, а тут вопросы возникают? Он, конечно, очень расстроен этой информацией, так как для нее нет оснований. Не готов сказать, как будет строиться диалог между ними. Это право Владимира Борисовича, но он сильно возмущен», — сказал Польховский по телефону.

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