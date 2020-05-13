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18:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Лаура Дальмайер: В каком-то смысле Олимпийские игры являются фальшивкой

Бывшая немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер рассказала о своём отношении к Олимпийским играм.

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Источник: AP 2020

«Безусловно, если наблюдать со стороны, то Олимпиада — это большое событие. Я всегда мечтала об участии в Играх и невероятно счастлива, что мечта сбылась. Впрочем, Игры совсем другие, нежели ты представляешь их перед тем, как поучаствовать. В каком-то смысле она является фальшивкой.

Знаете, в Пхёнчхане наши гонки проходили на месте, где находилось поле для гольфа. Это ощущалось с первого до последнего момента. Если говорить о спортивных стандартах, то трасса не была похожа на те, которые входят в календарь Кубка мира.

Да и люди на трибунах… Их было много, при этом большинство из них не слишком заботил сам биатлон", — цитирует Дальмайер Suddeutsche Zeitung.

Лаура, завершившая карьеру в конце 2019 года, является двукратной олимпийской чемпионкой.

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