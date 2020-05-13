Лаура Дальмайер: В каком-то смысле Олимпийские игры являются фальшивкой

«Безусловно, если наблюдать со стороны, то Олимпиада — это большое событие. Я всегда мечтала об участии в Играх и невероятно счастлива, что мечта сбылась. Впрочем, Игры совсем другие, нежели ты представляешь их перед тем, как поучаствовать. В каком-то смысле она является фальшивкой.