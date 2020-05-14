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16:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Генетики обнаружили алиби у Евгения Устюгова, которого обвиняли в применении допинга

Директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик Александр Макаров сообщил о результатах исследования генов российского биатлониста Евгения Устюгова.

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Источник: Спорт-Экспресс

По словам ученого, повышенный уровень гемоглобина у спортсмена объясняется особенностями организма, а не применением запрещенных препаратов.

13 февраля IBU признал Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирован на два года. Устюгов был обвинен в употреблении препарата оксандролона. Его результаты с 27 августа по конец сезона-2013/14 были аннулированы. В их числе — победа на Олимпиаде-2014 в Сочи в эстафете. В марте спортсмен подал апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

— Известно, что в феврале Международный союз биатлонистов выдвинул обвинения против Евгения Устюгова в связи с аномальными показателями его биологического паспорта, — сказал в эфире канала «Россия-24» Макаров. — Как известно, этот паспорт состоит из двух частей: гомологической и стероидной. Обвинение основывалось на аномально повышенном уровне гемоглобина. На основе этих обвинений IBU требует отобрать медали у Устюгова, в том числе, золотую медаль Сочи-2014 в эстафете.

Адвокаты спортсмена обратились к нам с просьбой определить, нет ли в его ДНК генетических особенностей, определяющих повышенный уровень гемоглобина, поскольку повышенный уровень у него постоянно. Мы исследовали полностью все гены Устюгова и его родителей, что необходимо для корректного поиска. Оказалось, что в трех наиболее важных и ассоциирующихся с повышением гемоглобина генах были выявлены крайне редкие мутации. Таким образом, постоянно повышенный уровень гемоглобина у Устюгова объясняется его уникальными генетическими особенностями. Полученные данные позволили поставить вопрос о снятии со спортсмена обвинений и будут использованы его адвокатами во время разбирательств в CAS.

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