Евгений Устюгов считает свое допинговое дело охотой за российскими медалями

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В четверг президент РФ Владимир Путин во время встречи с директором ФГБУН «Институт молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Российской академии наук» Александром Макаровым высказал надежду, что результаты генетических исследований, которые были проведены с генным материалом биатлониста Евгения Устюгова, помогут спортсмену добиться отмены его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил в Спортивном арбитражном суде (CAS). В 2020 году Международный союз биатлонистов (IBU) вновь открыл допинговое дело против биатлониста на основании показателей его паспорта крови, несмотря на то, что два года назад спортсмену удалось доказать свою невиновность.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4f47bb03fc4af0881b80" data-vnd="4f47bb03fc4af0881b80" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4f47bb03fc4af0881b80" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Да, действительно мы с юристами попросили специалистов провести полногеномное исследование у меня и у моих родителей. В 2017 году IBU начал расследование против меня по паспорту крови в связи с повышенным гемоглобином. Я предоставил выписки из медицинской карты и дополнительные анализы крови, после чего в июне 2018 года дело было закрыто в связи с отсутствием оснований для обвинений в допинге. Однако в январе 2020 года IBU вдруг заново открыл дело в отсутствие каких-либо новых фактов и доказательств. Ко всему прочему, дело передали в CAS ADD (Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда — прим. ТАСС), в полном противоречии с конституцией IBU», — сказал Устюгов.

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Бывший биатлонист заявил, что IBU предлагает ему прекратить попытки доказать свою невиновность. «Я не намерен об этом молчать, благодаря друзьям я буду бороться и защищаться в CAS ADD. В очередной раз IBU в отношении меня поступает очень странно. Мне даже передали недавно, что они “советуют мне перестать сопротивляться и что все равно они найдут, за что меня дисквалифицировать”. Видимо, кто-то охотится за российскими медалями, но не знаю, кто», — сказал Устюгов.

«Но мне нечего скрывать. Я всю жизнь жил и живу с высоким гемоглобином. Все об этом в IBU знали. Чтобы защититься, я был вынужден провести полногеномное исследование. Оно выявило наследственные мутации, следствием которых является постоянно повышенный уровень гемоглобина», — подчеркнул он.