Драчев разослал письма с критикой решений правления СБР во все региональные федерации

В среду в распоряжении ТАСС оказалось письмо Драчева на имя члена правления СБР, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева. В нем он раскритиковал коллег по правлению за нежелание отчитываться за свою работу и принятые большинством голосов решения о формировании нового тренерского штаба и проведении внеочередных выборов, которые Драчев назвал пиром во время чумы. Якушев не принимал участие в принятии этих решений.
«Такие же письма были написаны в адрес всех региональных федераций, всех членов совета СБР, — сказал Драчев. — Совет — еще один орган СБР, второй по значимости после конференции. В него входят 48 человек, дополнительно представлены еще три федерации».
Драчев выступает против назначения Валерия Польховского главным тренером сборной России, Роберта Кабукова и Владимира Королькевича — старшими тренерами команды, однако их кандидатуры были поддержаны большинством голосов правления.
Разногласия с Драчевым привели к тому, что правление созвало внеочередную конференцию СБР с целью проведения внеочередных выборов главы организации.