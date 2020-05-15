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13:43 (мск), источник: ТАСС

Драчев заявил, что ряд регионов выступает против досрочных выборов главы СБР

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что ряд региональных федераций уже высказал свое несогласие с решением правления провести внеочередную выборную конференцию с целью избрания нового президента организации. Об этом он заявил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Драчев на этой неделе направил в региональные отделения СБР письма, в которых раскритиковал коллег по правлению за нежелание отчитываться за свою работу и принятые большинством голосов решения о формировании нового тренерского штаба и проведении внеочередных выборов, которые Драчев назвал пиром во время чумы.

«На эти письма я пока получаю только положительные отклики, — отметил он. — В этих ответах не поддерживается проведение конференции. Если президента избирали на четыре года, то и работать надо весь срок, весь олимпийский цикл. Как говорится, коней на переправе не меняют».

«Понятно, что свое мнение высказали еще не все, но пока мне поступают именно такие мнения», — заметил Драчев. При этом число поддержавших его регионов глава СБР назвать затруднился.

20 апреля большинство членов правления СБР проголосовало за новый тренерский штаб сборной России. Драчев с этим решением не согласился. Разногласия по этому и другим вопросам привели к тому, что правление созвало внеочередную конференцию СБР с целью проведения внеочередных выборов главы организации.

Четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы Драчев был избран президентом СБР в мае 2018 года на четырехлетний срок.

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